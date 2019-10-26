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В Чили эвакуировали здание конгресса из-за протестующих

Группа демонстрантов устроила беспорядки у здания.

Фото : wikipedia.org26 октября 2019, 01:59

Несколько протестующих пытались прорваться внутрь здания национального конгресса Чили. Все были выведены из конгресса службой безопасности, его работа была приостановлена. Кроме того, из-за платы за проезд по автодорогам забастовали водители грузовиков, сообщает РИА Новости.

6 октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.

Власти Чили предложили ряд мер, чтобы немного успокоить население, пообещав направить 1,2 миллиарда долларов на решение социальных проблем. Но, по мнению жителей Сантьяго, этого мало.


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