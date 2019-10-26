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Британец потребовал денег за увольнение после шести лет отпуска

Совет планирует обсудить претензии британца на следующей неделе.

Фото : Pixabay26 октября 2019, 06:04

В Великобритании бывший директор совета города Кайрфилли Энтони О'Салливан потребовал с уволившего его государственного органа 300 тысяч фунтов стерлингов, передает РИА Новости.

Британец обвиняет городской совет в том, что он не смог взять положенный отпуск, принять участие в выборах, получить положенное повышение заработной платы. Кроме того, ему пришлось потратить личные средства на услуги адвокатов из-за уголовного дела против него, которое в итоге закрыли.

В 2013 году Энтони заподозрили в мошенничестве: он тайно порекомендовал повысить себе зарплату на 26 тысяч фунтов. После этого его отправили в "специальный отпуск", который продлился шесть лет.

Все это время О'Салливан получил зарплату в размере 137 000 фунтов стерлингов, несмотря на то, что ему не приходилось работать. Совет планирует обсудить претензии британца на следующей неделе.


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