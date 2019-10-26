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Мамин предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС

С точки зрения технологии, нет сложностей с оказанием услуг как своим гражданам, так и гостям стран.

Фото : Pixabay26 октября 2019, 06:27

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил отменить роуминг мобильных операторов для стран ЕАЭС, сообщает РИА Новости.

Евразийский экономический союз создавался в первую очередь для граждан наших стран, поэтому каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках нашего интеграционного объединения, - сказал он на заседании Евразийского межправсовета.

По его словам, с точки зрения технологии, нет сложностей с оказанием услуг как своим гражданам, так и гостям стран.

- Вопрос заключается в различии законодательств и межоператорских тарифах, - сказал Мамин.

- Предлагаю разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга, что позволит избежать потерь для операторов, - заключил он.


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