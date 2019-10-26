Видео с супер-вежливым таксистом из Атырау обсуждают в Сети

Ролик за несколько часов набрал более тысячи просмотров

Динара Мулжигитова опубликовала в Facebook видео с супер-вежливым таксистом, передает BaigeNews.kz.

Так, водитель в начале поездки интересуется, "не ощущает ли клиент запаха бензина, табака, алкоголя, бензина или масел". Получив отрицательный ответ, удовлетворенный таксист заявляет "прекрасно".

Также в ходе поездки мужчина "фирменным" голосом информирует клиента, что "рекомендуемая скорость перемещения пассажиров - 50 км в час".

- Считаете ли вы такую скорость актуальной и комфортабельной? - вопрошает таксист, на что получает положительный ответ.

- Это делается не только для вашей безопасности, но и нашего самоуспокоения, что не надо платить денег за нарушение правил, - резюмирует суперводитель.

В дальнейшем выясняется, что "на борту данного транспортного средства имеются зарядные устройства для гаджетов, типа андроид. "Услуга абсолютно бесплатная, в формате all инклюзив", - заявил таксист.

Но и это еще не все. Предложение, от которого нельзя отказаться, прозвучало в середине поездки. Как выяснилось, в салоне имеется " валик для массажа шейного отдела позвоночника". Данная услуга также абсолютна бесплатна.

Ролик за несколько часов набрал более тысячи просмотров. "У нас много хороших, аккуратных водителей. Пусть им зарплату поднимут, заслужили!", - пишут комментаторы.

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