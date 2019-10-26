Россиянин ударил ножом жену из-за работы

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью человека

Житель Ярославля несколько раз ударил жену ножом в живот из-за упреков в пьянстве перед работой, передает Lenta.ru.

Следствие установило, что 48-летний мужчина долгое время нигде не работал, а в день происшествия отмечал свое трудоустройство. Его супруга начала высказывать претензии, опасаясь, что муж после этого не сможет выйти на работу.

Мужчина оскорбился и схватился за нож. После этого он вызвал скорую помощь, при этом попросил жену свалить вину на неизвестных преступников. Женщина не послушалась и рассказала врачам правду.

Преступника признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к 6 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Отягчающим обстоятельством стало то, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью человека

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!