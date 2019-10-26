С футболистки слетел хиджаб. Реакция соперниц поразила зрителей
Красивый поступок в женском футболе.
Фото : кадр из видео26 октября 2019, 08:23
В Иордании во время матча женского чемпионата Западной Азии случился эпизод, который позже стал вирусным – в Twitter его посмотрели около 4,5 млн раз, передает Eurosport.
По ходу матча с головы одной из футболисток слетел хиджаб. Девушка наклонилась, чтобы поправить платок, а игроки другой команды плотно окружили ее, чтобы никто не увидел, как она это делает. Зрители ответили на действия футболисток аплодисментами.
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