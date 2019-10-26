В жестоком убийстве односельчанина подозревают жителя Алматинской области

Мужчина был жестоко избит.

Полицейские задержали 30-летнего мужчину, обоснованно подозреваемого в смерти своего односельчанина, передает NewTimes.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

В ночь на 24 октября в дежурную часть Панфиловского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов села Ушарал избивают человека.

Отреагировавшие на вызов полицейские обнаружили на месте происшествия тело 55-летнего местного жителя с явными признаками насильственной смерти — мужчина был жестоко избит.

- Преступление уже раскрыто. Сотрудникам Панфиловской районной полиции по горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого, оказавшимся 30-летний жителем этого же села, который сразу же сознался в совершении тяжкого преступления. Выяснилось, что убийство односельчанина совершено им в ходе ссоры, возникшей при распитии алкоголя, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Досудебное расследование по факту убийства проводится согласно статье "Убийство" УК РК. Подозреваемый в преступлении мужчина помещен под стражу в ИВС Панфиловского РОП.

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