Грузовик перевернулся на оживленной трассе в Алматы

К счастью, никто не пострадал.

В Алматы на проспекте Райымбека перевернулся ЗИЛ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел близ супермаркета "Арзан".

Как рассказал водитель Mitsubishi Delica, он ехал на восток в сторону улицы Момышулы и перестроился в левый ряд. В плотном потоке ехавшие перед ним автомобили начали тормозить. Водитель минивэна также снизил скорость. В зеркало заднего вида он увидел грузовик, двигавшийся на скорости. Водитель ЗИЛа попытался вырулить влево, заскочил на разделительный отбойник, задел Mitsubishi, а затем перевернулся.

По другой версии, водитель Delica ехал в среднем ряду и в какой-то момент решил перестроиться прямо перед грузовиком, подрезав его. Чтобы избежать столкновения, водителю ЗИЛа пришлось резко сманеврировать.

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.

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