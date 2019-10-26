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Подрядчика наказали за замурованное и спиленное дерево в Алматы

Его обязали посадить пять саженцев за счет собственных средств.

Фото : Pixabay26 октября 2019, 10:46

В Алматы наказан подрядчик, который закатал молодое дерево в асфальт, а после жалоб жителей вовсе спилил его, передает Zakon.kz.

На замурованное дерево обратили внимание жители Алмалинского района и написали жалобу в Facebook. На жалобу обратили внимание специалисты отдела охраны окружающей среды и экологии совместно с природоохранной полицией района.

По информации акимата, после проверки в отношении подрядчика был составлен административный протокол по статье 386 КоАП РК за нарушение Правил содержания и защиты зеленых насаждений Алматы с компенсационной посадкой пяти саженцев лиственной породы за счет собственных средств.


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