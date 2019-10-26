В пытках подозревают сотрудников антикоррупционной службы ВКО
Проводится досудебное расследование.
Фото : Pixabay26 октября 2019, 11:01
Четверых сотрудников антикоррупционной службы подозревают в применении пыток. Об этом сообщили в Департаменте собственной безопасности МВД РК, передает Zakon.kz.
Сообщение поступило 24 октября в ходе приема граждан на запрос жителей области. По их обращению проводится досудебное расследование.
- В настоящее время четыре сотрудника антикоррупционной службы ВКО признаны подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 146 Уголовного кодекса РК ("Пытки")", - сообщили в департаменте.
Также во время приема было отмечено, что подобные факты не единичны.
- В настоящее время расследуются уголовные дела о пытках подследственных сотрудниками Агентства по противодействию коррупции, а также его территориальных департаментов по Акмолинской и Алматинской областям, - добавили в департаменте.
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