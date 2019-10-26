Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В пытках подозревают сотрудников антикоррупционной службы ВКО

Проводится досудебное расследование.

Фото : Pixabay26 октября 2019, 11:01

Четверых сотрудников антикоррупционной службы подозревают в применении пыток. Об этом сообщили в Департаменте собственной безопасности МВД РК, передает Zakon.kz.

Сообщение поступило 24 октября в ходе приема граждан на запрос жителей области. По их обращению проводится досудебное расследование.

- В настоящее время четыре сотрудника антикоррупционной службы ВКО признаны подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 146 Уголовного кодекса РК ("Пытки")", - сообщили в департаменте.

Также во время приема было отмечено, что подобные факты не единичны.

- В настоящее время расследуются уголовные дела о пытках подследственных сотрудниками Агентства по противодействию коррупции, а также его территориальных департаментов по Акмолинской и Алматинской областям, - добавили в департаменте.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты