В пытках подозревают сотрудников антикоррупционной службы ВКО

Проводится досудебное расследование.

Четверых сотрудников антикоррупционной службы подозревают в применении пыток. Об этом сообщили в Департаменте собственной безопасности МВД РК, передает Zakon.kz.

Сообщение поступило 24 октября в ходе приема граждан на запрос жителей области. По их обращению проводится досудебное расследование.

- В настоящее время четыре сотрудника антикоррупционной службы ВКО признаны подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 146 Уголовного кодекса РК ("Пытки")", - сообщили в департаменте.

Также во время приема было отмечено, что подобные факты не единичны.

- В настоящее время расследуются уголовные дела о пытках подследственных сотрудниками Агентства по противодействию коррупции, а также его территориальных департаментов по Акмолинской и Алматинской областям, - добавили в департаменте.

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