С драгоценным камнем сравнили участие "Астана Опера" в сибирском фестивале

Колоссальная нагрузка легла на симфонический оркестр "Астана Опера", который достойно справился со сложной музыкой П. Чайковского.

Труппа театра "Астана Опера" на высоком уровне представила казахстанское искусство в первом международном фестивале Дмитрия Хворостовского. Фестиваль проходил в Красноярске – в самом центре России на междуречье реки Качи и великого Енисея.

Два дня 23 и 25 октября публика встречала и провожала артистов театра под шквал аплодисментов в опере "Евгений Онегин" П. Чайковского, а 24 октября с восторгом приняла увлекательную симфоническую программу казахстанского творческого коллектива.

Опера "Евгений Онегин" и симфонический концерт "Астана Опера" были исполнены в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского и краевой филармонии. Эти сцены особым образом связаны с творческой биографией певца. Именно здесь состоялись его первое и последнее выступления.

Российская публика по достоинству оценила шедевр мирового искусства – оперу "Евгений Онегин" в постановке известного итальянского режиссера Давиде Ливермора. Понятно, что эта опера – одна из самых репертуарных в России, поэтому удивить ей зрителя трудно. Но уникальность спектакля "Астана Опера" была в необычном взгляде постановщика на русскую классику, которую он прочел по-особенному.

Так, в спектакле появилась новая героиня – немолодая Татьяна, проживавшая воспоминания своей юности. Не трудно было догадаться, что она хочет освободить свою жизнь от трагедии неразделенного чувства: она увидела себя в юности в моменты, когда только открывала для себя любовь и страдание. По мнению Д. Ливермора, история, не пережитая до конца, могла стать преградой для души на ее последнем пути к свету - пути, отправляться в который необходимо налегке, оставив все земное на земле. Таким образом, вся опера была представлена через призму грез Татьяны.

Партию юной, мечтательной, влюбленной в Онегина Татьяны оба дня исполняла Айгуль Ниязова, ее нельзя не похвалить, так как звучала сопрано безупречно. Певица умеет держать фразу на одном дыхании длиннее всякой человеческой возможности. По-актерски все было сделано точно, Айгуль глубоко прочувствовала и передала и легкость, наивность несмелой девочки, и повзрослевшую душой благородную женщину. Ее партнерами по сцене стали исполнители партии молодого ветреного повесы Онегина – Талгат Мусабаев и Сундет Байгожин. Оба артиста произвели незабываемое впечатление: обладатели благородного тембра сумели создать образ эгоиста, который не может полюбить раз и навсегда, а также вокалисты отлично справлялись и с высокими, и низкими нотами. Талгату Мусабаеву во многом помог огромный опыт в воплощении этого образа на разных сценах мира. Ему рукоплескали в Большом театре (Россия), к слову, Онегина он ранее исполнял и на сцене Красноярского театра оперы и балета. Важно отметить, что для ведущего солиста "Астана Опера" Сундета Байгожина это выступление было особо ответственным, так как в этой партии артист вышел на сцену впервые. Певец демонстрировал великолепный вокал, и казалось, в этот вечер ему не было равных.

В роли Ленского - восемнадцатилетнего поэта, приехавшего из Германии – в разные дни блистали Жан Тапин и Медет Чотабаев. Личное отношение вокалистов к их герою стало источником трепетного, взволнованного лиризма, которым артисты наполнили партию от начала до конца. Роль Ольги воплотили в жизнь Татьяна Вицинская и Дина Хамзина – обладательницы красивого, глубокого меццо-сопрано. Голоса солисток были волшебными по звучанию и выразительности. Дина Хамзина исполняла партию Ольги на сцене Большого театра (Россия). Участие в фестивале, посвященному Д. Хворостовскому, было знаковым для нее, потому что Д.Хамзина была знакома с выдающимся певцом лично, а также брала у него мастер-классы.

Со своими партиями виртуозно справились: Ларина - Гульжанат Сапакова, Маргарита Дворецкая, Няня – Салтанат Муратбекова, Гремин – Барсег Туманян, Евгений Чайников, Ротный - Шынгыс Расылхан, Магжан Аманжолов. Зарецкий – Жанат Шыбыкбаев и Ержан Саипов, Трике – Рамзат Балакишиев и Беимбет Танарыков.

Любимая всеми сидящими в зале пушкинская история разворачивалась на фоне масштабных декораций, дополненных 3D эффектами. Восхищение публики вызвала невероятных размеров хрустальная люстра, озаряющая пространство сцены. И конечно, достойна уважения работа художников по костюмам Софьи Тасмагамбетовой и Павла Драгунова. Им прекрасно удалось передать стиль эпохи. Изящные грациозные дамы в пышных платьях, мужчины во фраках создали атмосферу далекого и такого романтичного XIX века.

Колоссальная нагрузка легла на симфонический оркестр "Астана Опера", который достойно справился со сложной музыкой П. Чайковского. Немалая заслуга в этом Алана Бурибаева – редкого дирижера, его талантом восхищаются даже самые известные и модные на сегодняшний день маэстро. Уникальный дар музыканта заключается в способности достучаться до сердца каждого артиста симфонического оркестра и выдать слушателям волшебство музыки великого композитора. Он вел за собой в едином порыве около сотни музыкантов, заставляя зрителей испытывать глубокие эмоции. Мощные массовые хоровые сцены были не только зрелищные, но и исполнены на высоком вокальном и профессиональном уровне, а руководил хором Ержан Даутов.

В опере "Евгений Онегин" приняли участие артисты балета Красноярского театра оперы и балета Д. Хворостовского и дети артистов из Красноярска.

Крики "Браво" - это лучшая оценка любому выступлению и, судя потому что они не смолкали в течение долгого времени, труппа "Астана Опера" завоевала любовь красноярской публики.

- Участие театра "Астана Опера" в фестивале, посвященном Д. Хворостовскому – это огромная и удача, и победа. Когда слушаешь и смотришь спектакль, который сам пел множество раз это одно, но когда внимаешь, не отключаюсь ни на секундочку, получаешь огромное наслаждение – вот это самое радостное, это то, что называется успех. Вы сделали замечательную работу. Я очень рад, что был на этом спектакле, что явился свидетелем вашего успеха. Все компоненты сошлись воедино, дали импульс залу. В едином порыве поднялась публика и начала скандировать, это бывает очень редко, ее не обманешь. Идите вперед, не останавливайтесь, - отметил Сергей Лейферкус, выдающийся оперный певец, Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

- Огромное спасибо "Астана Опера", я нахожусь под большим впечатлением от спектакля. "Евгений Онегин" - знакомый с детства нам сюжет и много раз я видел его в разных театрах, в разных странах, но сегодня совершенно по-новому взглянул на этот спектакль, потому что это было настоящее искусство. Спасибо вам большое за подарок нашему фестивалю Хворостовского и за подарок зрителю, - подчеркнул министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

- Этот фестиваль длится уже практически две недели, и я стараюсь не пропускать всех его выступлений. Смело могу сказать, что участие творческого коллектива "Астана Опера" подобно драгоценному камню на этом музыкальном празднике. Удивил исполнитель главной партии Онегина Сундет Байгожин своим высоким вокальным мастерством и артистическими находками. Мы всегда рады вашим выступлениям, приезжайте чаще, - поделился своими впечатлениями житель Красноярска Петр Даниленко.

- Замечательные впечатления. Исполнительница партии Татьяны владеет голосом, сценична, музыкальна, это очень приятно. Мне понравился Онегин в исполнении Талгата Мусабаева, чувствуется хорошая школа. Прекрасно оформлен греминский бал, - сказал Заслуженный артист России Герман Ефремов.

- Это одно из значимых и долгожданных событий для всего города. Потрясающе, что мы видим на сцене Красноярского театра оперы и балета такую масштабную, насыщенную постановку оперы "Евгений Онегин" с такими замечательными составами солистов и при сопровождении такого потрясающего оркестра, который звучит мягко, деликатно, помогает и не заглушает солистов. Он выступил под управлением выдающегося дирижера Алана Бурибаева. Театру "Астана Опера" повезло, что есть такой талантливый дирижер. Я впервые вижу такую постановку, она привлекла и удивила. Замечательный хор, - заметил Михаил Мосенков, дирижер Красноярского академического Симфонического оркестра.

- Спектакль – это сложный организм. Я рада, что мы попали на постановку, где музыка – главное действующее лицо. Прекрасный язык, все слышно до каждого слова, замечательная культура исполнения. Классическая постановка с интересными элементами, мы – зрители – были вовлечены в действие, сострадали и чувствовали вместе с героями. Я получаю большое удовольствие. Замечательный оркестр – звучит как одно целое, отлично исполнено знаменитое валторновое соло в сцене письма Татьяны, - поделилась Заслуженная артистка России, пианистка Лариса Маркосьян.

- Мы сотрудничаем с Казахстаном достаточно давно. Среди последних выступлений на сцене нашего театра можно назвать сопрано Жупар Габдуллину и великолепного баритона, который исполняет главную партию Онегина – Талгат Мусабаев. Знаем, что ваши артисты очень много занимают престижных премий. Репертуар театра "Астана Опера" настолько широк, что это действительно удивляет. Думаю, что наше сотрудничество будет продолжаться, - сказала директор Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Светлана Гузий.

- Я давно слышала много прекрасных отзывов о вашем театре. Для меня большим открытием были ваш хор и оркестр, замечательный маэстро. Хор пел фантастически, давно не испытывала такого наслаждения от звучания хора, оркестра. Замечательные составы артистов, спасибо всем огромное, желаю всем долго петь, - пожелала Заслуженная артистка России Вера Баранова.

- Очень рада, что увидела своих земляков на Красноярской земле. Постановка большая, интересная. Своеобразные декорации, которые заставляют думать и искать смыслы, подтексты, - подчеркнула Татьяна Карамышева.

- Очень глубокое, необыкновенное прочтение "Евгения Онегина". Прослеживаются все этапы жизни Татьяны. Бесподобна Айгуль Ниязова, она артистична, невероятно красива, элегантна, все у нее получается, роскошный голос. Восхитило абсолютно все, - заметила Наталья Горелова.

24 октября на сцене краевой филармонии артисты "Астана Опера" с огромным успехом представили концерт симфонической музыки, состоявший из двух отделений.

Вечер открылся исполнением знаменитого произведения Еркегали Рахмадиева "Праздничная", задавшее тон концерту. Ярким продолжением стало сочинение Толегена Мухамеджанова "Родная земля", прозвучавшее в исполнении Симфонического оркестра "Астана Опера", Руслана Баймурзина (домбра) и Саджаны Мурзалиевой (кобыз). Российская публика познакомилась и по достоинству оценила Адажио из нового балета "Воздушное кочевье" Актоты Раимкуловой. Вниманию слушателей также были представлены Концерт для скрипки с оркестром, I часть Газизы Жубановой в интерпретации талантливой скрипачки лауреата X Международного юношеского конкурса им. П. Чайковского Акбике Алги. На бис была исполнена "Воля к жизни" Рахат-Би Абдысагина, сольную партию представил Лев Винокур. Музыканты посвятили исполнение этого произведения памяти Д. Хворостовского. Под шквал аплодисментов первое отделение завершилось "Қыз Қуу" Тлеса Кажгалиева.

Во втором отделении вечера прозвучал гениальный Концерт для фортепиано с оркестром № 5 ми-бемоль мажор, ор.73 Людвига ван Бетховена, посвященный предстоящему 250-летию композитора. Музыканты оркестра исполнили шедевр в сотворчестве с пианистом Львом Винокуром (Россия-Германия).

- Красноярская краевая филармония – это крупнейший музыкальный кластер в России, за Уралом. Нас посещают примерно 300 тысяч зрителей ежегодно. Мы заметная точка на музыкальной карте России, у нас выступают самые лучшие инструменталисты и дирижеры, здесь очень бурная культурная жизнь. На сегодняшнем вечере для меня стало открытием произведение Рахата-Би "Воля к жизни". Считаю, что это очень удачно выбранная композиция, она украсила концерт и соответствует духу Хворостовского, который был титаном нашей оперной сцены. Есть очень хорошее соотношение музыкальной духовности между ним и этой музыкой, - заключил директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный.

- Концерт оставил удивительные по яркости, по самобытности художественные впечатления. Огромное спасибо дирижеру. Настолько тщательно продумана концепция программы, которая позволяет простроить историю, звуковую панораму казахской национальной музыки. Второе отделение оказалось тоже очень логичным. На этом контрасте: академический концерт Бетховена с фантастическим солистом Львом Винокуром, это удивительное явление. Еще более удивительно, насколько чутко на все реагировал оркестр. Он обладает высоким уровнем мастерства. Благодарю за то, что вы решили привести свою национальную музыку, она показала ваше отношение к своей культуре, насколько высоко вы ее цените, насколько важно ее транслировать там, куда вы выезжаете. Совершенно уникальный молодой композитор Рахат-Би блистательно владеет оркестровкой. Он находит средства выражения ощущения этой жизни. Хочется пожелать ему огромных успехов в будущем. Большое впечатление произвела Акбике Алги, она глубоко вслушивается в интонацию, хорошо понимает, что она делает. Я думаю, что эта скрипачка неслучайно лауреат многих международных конкурсов, она подтвердила своим выступлением эти многочисленные награды, - оценила выступление Людмила Гаврилова доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой истории музыки Красноярской академии музыки и театра.

- Нам все очень понравилось. Шикарная музыка, замечательный дирижер, профессиональные инструменталисты. С музыкальным творчеством Казахстана я уже знакома, потому что много лет назад была вместе Дмитрием в вашей стране, - отметила Флоранс Хворостовская.

Важно отметить, что труппа Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского выступит с ответными гастролями на сцене Большого зала "Астана Опера" с балетом "Раймонда" А. Глазунова 29 ноября и 1 декабря будет исполнена знаменитая опера "Князь Игорь" А. Бородина.

Помимо "Астана Опера" в рамках фестиваля также выступили - один из лучших теноров современности Хуан Диего Флорес (тенор, Перу/Австрия), который представил в Красноярске свою сольную программу и многие другие звезды оперной сцены. Завершится фестиваль праздничным концертом всемирно известной сопрано Анджелы Георгиу и специальным гостем концерта станет Сергей Лейферкус.

Дирекция театра "Астана Опера" выразила большую благодарность организаторам фестиваля, городским властям, Министерству культуры Красноярского края, руководству Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского и краевой филармонии, а также искренне поблагодарила российскую публику за горячий прием.

Гастроли прошли при содействии Министерства культуры и спорта РК в рамках программы "Рухани жаңғыру".

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