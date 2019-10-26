Инструкторов по иппотерапии для лечения особенных детей подготовили в Атырау

В ходе курса преподаватели делились секретами уникальных реабилитационных процедур для иппотерапии в течение трех недель.

В Атырау прошел обучающий курс по теме "Иппотерапии" с сертифицированными международными экспертами из Грузии для восьми специалистов Атырауского фонда малых предприятий". Об этом сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области.

Эксперты признают, что иппотерапия (лечение верховой ездой) является одним из уникальных способов реабилитации и развития детей с широким спектром заболеваний. Лошади оказывают положительное влияние на детей с ограниченными возможностями, проблемами с костно-мышечная системой, психическими расстройствами. Учитывая это влияние иппотерапии для детей и взрослых, NCOC решил поддержать инициативу общественного объединения "Атырау. Маленькая страна" и профинансировал обучение 8 слушателей, привлекая высококвалифицированных международных экспертов из Грузии.

Лекцию провели:

- Хатуна Зауровна Саганелидзе - профессор, доктор медицинских наук, президент Международной Школы Иппотерапии, вице-президент Грузинской Федерации Иппотерапии. директор Реабилитационного Центра "Раидмед", декан медицинского факультета Университета "Нью Вижен", эксперт по реабилитации при Министерстве здравоохранения Грузии,

- Лана Бокучава - доктор, ассистент профессора, руководитель кафедры "Анатомии и физиологии" медицинского университет г.Тбилиси.

- Причина, по которой мы пригласили грузинских экспертов, заключается в том, что Грузия, является первой страной в мире, которая признала иппотерапию на уровне государства, как отрасль медицины. Мы получили много информации о полезности ипотерапии. Мы обладаем хорошей практической базой. В настоящее время существует большой спрос на иппотерапию, благодаря которой особенные дети получат необходимое лечение, это огромный прорыв в том что Атырау получил таких специалистов, - заявил председатель общественного объединения "Атырау. Маленькая Страна" Ерлан Кумискалиев.

Обучение восьми специалистов стало возможным благодаря спонсорской поддержке NCOC и местных исполнительных органов.

Слушатели треннинга были из Макатского, Курмангазинского районов Атырауской области и города Атырау. В ходе курса преподаватели делились секретами уникальных реабилитационных процедур для иппотерапии в течение трех недель.

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