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Рыпакова завоевала "золото" Всемирных военных игр

По итогам семи соревновательных дней с наибольшим количеством завоеванных медалей лидируют хозяева игр – Китай.

Фото : Министерство обороны26 октября 2019, 12:49

Легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала золотую медаль в тройном прыжке на VII Всемирных военных играх в Китае, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-сдужбу Министерства обороны.

Во второй попытке Ольга Рыпакова прыгнула на 14,19 метра и принесла в копилку сборной Вооружённых Сил Казахстана вторую золотую медаль.

Серебро в этой дисциплине завоевала итальянская спортсменка Оттавия Честонаро, которой покорилось расстояние в 13,78 метра. Третье место досталось легкоатлетке из Доминиканской Республики Анне Хосе Тиме, показавшей результат в 13,54 метра.

Всемирные военные игры – спортивное соревнование, организованное под эгидой Всемирного совета военного спорта (CISM) для спортсменов-военнослужащих. Они проводятся, как и Олимпийские игры, раз в четыре года. Первые состязания прошли в Риме в 1995 году. В этом году они проводятся в Китае и завершатся 27 октября.

По итогам семи соревновательных дней с наибольшим количеством завоеванных медалей лидируют хозяева игр – Китай. На счету у казахстанской сборной – две золотые, одна серебряная и пять бронзовых медалей.


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