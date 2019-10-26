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Мужчину с арсеналом оружия задержали в Актау

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Фото : ДП Мангистауской области26 октября 2019, 14:17

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции 25 октября. В данный момент проверяется причастность нарушителя к другим преступлениям. Об этом пишет "Лада", передает Zakon.kz.

- В ходе обысковых мероприятий по месту жительства сотрудниками управления криминальной полиции (УКП) области было обнаружено и изъято 12 единиц оружия и 1497 единиц боеприпасов, а также множество к ним запчастей, - сообщили в ДП Мангистауской области.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).

- Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания (ИВС). Проводится досудебное расследование. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Также в данный момент проверяется причастность задержанного к другим преступлениям, - подытожили в пресс-службе полиции области.


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