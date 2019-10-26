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"Не успела поблагодарить". Полицейские довезли роженицу через пробки в Алматы

Девочка родилась спустя 40 минут после приезда в больницу.

Фото : Pixabay26 октября 2019, 14:39

Жительница Алматы разыскивает полицейских, которые помогли ей довезти роженицу до больницы через дорожный затор, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом опубликовала в Instagram пользовательница по имени Гульмира.

Все произошло 25 октября около 19:00. Она попала в затор по дороге в роддом, в течение часа удалось преодолеть расстояние лишь с проспекта Достык до Назарбаева. В какой-то момент женщина заметила полицейский автомобиль и посигналила. Полицейские остановились и выслушали ее, после чего сопроводили до больницы всего за 20 минут.

По прибытию Гульмира не успела выйти и узнать имена полицейских, так как они уже уехали.

- Прошу руководство ДП поблагодарить этих ребят, выразить от нашего имени огромное спасибо! - написала Гульмира.

Через 40 минут после приезда в роддом родилась девочка. Гульмира пошутила, что думает назвать ее Гаигуль.


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