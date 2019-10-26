Появились первые кадры с места бойни в военной части в Забайкалье
25 октября Шамсутдинов расстрелял военнослужащих.
Фото : glavred.info26 октября 2019, 14:58
Появились первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом в военной части в Забайкалье, передает Lenta.ru.
На кадрах запечатлены участки со следами крови и задержанный солдат Рамиль Шамсутдинов.
Фото: Telegram-канал LIFE SHOT.
Ранее сообщалось, что вечером 25 октября Шамсутдинов расстрелял военнослужащих. Погибли восемь человек, среди них два офицера и шесть сослуживцев; еще двое ранены и находятся в тяжелом состоянии. Очевидец происшествия в воинской части поселка Горный Забайкальского края Юрий Черепанов рассказал, что после стрельбы детей начали эвакуировать из поселка, а учеников отпустили по домам.
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