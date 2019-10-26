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Дело Атамбаева. Очных ставок с экс-президентом не проводится

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.

Фото : april.kg26 октября 2019, 15:21

Очных ставок с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым не проводится. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, Атамбаев придерживается одной позиции - не участвовать в беззаконных и противоправных действиях следствия.

- Поскольку он отказался, то никаких следственных мероприятий с ним и не проводится. Больше официальных обвинений ему не предъявлялось ни по одному из 14 эпизодов. Следствие по ним продолжается, - сказал Сергей Слесарев.

Вероятнее всего, суды пройдут в закрытом режиме, как и по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Принимать в них участие мой подзащитный не будет.

Юрист добавил, что, как только в Кыргызстане будут исчерпаны все возможности отправления правосудия, он обратится в Гаагский трибунал и Комитет ООН по правам человека.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.


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