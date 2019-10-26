Мамин провел переговоры с Медведевым

Они обсудили вопросы дальнейшего наращивания торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в транзитно-транспортной и промышленной сферах.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках визита в Москву принял участие в заседаниях Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), на которых выдвинул ряд инициатив по решению актуальных вопросов экономической интеграции на пространстве СНГ и ЕАЭС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

На заседании СГП СНГ в узком составе премьер-министр Казахстана акцентировал внимание на необходимости дальнейшего укрепления торговой кооперации, поиске "новых точек роста" и выработки проактивной позиции в вопросах притяжения инвестиционного капитала в рамках Содружества.

Глава Правительства предложил разработать Инвестиционную стратегию СНГ на ближайшие три года, использовать возможности Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) для обмена наилучшими практиками и активизации работы по взаимному предоставлению финансовых услуг.

Премьер-министр отметил важность ускорения работы по согласованию проекта Соглашения о свободной торговле услугами в рамках СНГ, а также выступил с инициативой разработки новой Программы развития промышленной кооперации стран СНГ до 2025 года.

По итогам заседаний СГП СНГ в узком и расширенном составах принят ряд документов, в том числе Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в области цифрового развития общества и План первоочередных мероприятий по ее реализации, Стратегия обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ и др. Председательство в Содружестве перешло от Туркменистана к Узбекистану, очередное заседание СГП СНГ запланировано провести в мае 2020 в Ташкенте.

На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) премьер-министр РК А. Мамин в качестве приоритетной задачи на пути развития взаимной торговли назвал комплексное устранение административных барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.

- Действующий Порядок устранения барьеров, с которыми сталкивается бизнес, не позволяет обеспечить транспарентность и эффективность принимаемых решений. В этой связи нами разработаны и направлены в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поправки в Порядок, которые позволят регламентировать процесс выработки решений и сократить сроки рассмотрения обращений, - сказал А. Мамин.

Премьер-министр Казахстана призвал правительства государств-членов ЕАЭС уделить особое внимание развитию каналов цифровой торговли и стимулированию экспорта товаров и услуг в третьи страны в рамках разрабатываемой Дорожной карты по созданию условий для развития цифровой торговли в Евразийском экономическом союзе.

Глава Правительства отметил необходимость проведения совместной работы по выходу на сельскохозяйственные рынки третьих стран.

- Предлагаю поручить ЕЭК провести анализ присутствия нашей сельхозпродукции на зарубежных рынках, определить перечень товаров, по которым мы являемся конкурентами и предложить конкретные меры для увеличения экспорта, - подчеркнул премьер-министр.

А. Мамин предложил разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга мобильных операторов в рамках ЕАЭС.

- Каждый гражданин государств-членов ЕАЭС должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. С точки зрения технологий отличий для оказания услуг "своим" и "гостям" нет. Вопросы заключаются в различиях законодательств и межоператорских тарифах. Европейский союз шел к отмене роуминга 10 лет, и в итоге в 2017 году он был отменен, - сказал глава Правительства Казахстана.

Премьер-министр предложил выработать предложения по созданию конкурентных условий на рынках жизненно важных лекарственных препаратов, определить линейку препаратов, по которым возможно взаимное признание без проведения дополнительных проверочных процедур с учетом международных правил в данной сфере.

По итогам заседания ЕМПС подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Республикой Сербия, о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными, об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и ряд других документов.

В рамках поездки Мамин также провел двустороннюю встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждены вопросы дальнейшего наращивания торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в транзитно-транспортной и промышленной сферах.

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