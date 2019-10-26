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Ворона-рецидивистка из Актау снова вышла на дело

Недавно ворону поймали за кражей женских трусиков.

Фото : lada.kz26 октября 2019, 16:33

Пернатая ворона-воровка из Актау снова попала на видео. На этот раз она утащила подставку для зубочисток в одном из кафе на набережной 7А микрорайона, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

Обитающая на городской набережной ворона по прозвищу Каркуша не раз попадала в объективы видеокамер. 25 октября птица снова удивила жителей Актау. Воровка залетела на открытую веранду одного из кафе на набережной города и своровала подставку для зубочисток со стола. Отдыхающие в кафе девушки успели заснять этот момент на видео.

Ранее Каркуша уже воровала игрушечного медведя, посещала стрит-корт, где проходят соревнования по уличному баскетболу (птица с интересом наблюдала за игрой). Недавно ворону поймали за кражей женских трусиков.


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