Ворона-рецидивистка из Актау снова вышла на дело

Недавно ворону поймали за кражей женских трусиков.

Пернатая ворона-воровка из Актау снова попала на видео. На этот раз она утащила подставку для зубочисток в одном из кафе на набережной 7А микрорайона, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

Обитающая на городской набережной ворона по прозвищу Каркуша не раз попадала в объективы видеокамер. 25 октября птица снова удивила жителей Актау. Воровка залетела на открытую веранду одного из кафе на набережной города и своровала подставку для зубочисток со стола. Отдыхающие в кафе девушки успели заснять этот момент на видео.

Ранее Каркуша уже воровала игрушечного медведя, посещала стрит-корт, где проходят соревнования по уличному баскетболу (птица с интересом наблюдала за игрой). Недавно ворону поймали за кражей женских трусиков.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!