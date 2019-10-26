Как работает программа-акселератор в Нур-Султане

С момента запуска прошло два месяца.

С момента запуска работы акселератора Нур-Султана прошло почти два месяца. Первые итоги показывают, что больше всего люди задают вопросы касательно деятельности КСК. Жителей не всегда устраивает качество предоставляемых услуг, открытыми остаются вопросы, куда и на что расходуются собранные с жильцов средства, передает Zakon.kz со ссылкой на УДОР столицы.

Следует отметить, что КСК - это институт самоуправления. Собственники квартир вправе сами определять, кто будет осуществлять управление домом, с какими поставщиками услуг заключать договора и т.д. Другим действенным инструментом, безусловно, являются цифровые технологии, обеспечивающие транспарентность деятельности КСК. Например, мобильные приложения Е-КСК. С ассоциациями КСК и представителями НПО будем совместно реализовывать проекты по улучшению работ КСК.

Помимо направления развития КСК, у программы-акселератора также есть еще два направления. Второе – это вопросы санитарной очистки города: в предстоящий зимний период это уборка снега и наледи, также работа ливневых канализации, открытые люки, разбитые плитки, проблемы тарификации услуг в этой сфере и т.д.

Третье – вопросы общественного транспорта. Здесь рассматриваются вопросы качества обслуживания, системы оплаты, меры по стимулированию водителей, правильно ли составлен маршрут и т.д. Так как во время встреч горожане жалуются на нехватку маршрутов, большие интервалы движения автобусов, грубость водителей, отсутствие остановок в достаточном количестве. Задача акселератора – работать над решением вопросов по 3 важным направлениям.

Если у вас есть идеи и предложения по улучшению или трансформации работы КСК, общественного транспорта и саночистке города, то можете оставить сообщение на сайте акселератора http://nursultansmartaccelerator.com/

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