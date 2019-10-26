До тиына. Кто обеспечивает своевременность социальных выплат

Скромное здание учреждения не особо выделяется среди других, но здесь находится очень важный для всех казахстанцев центр.

О социальных отчислениях и выплатах в обществе ведутся непрекращающиеся разговоры. Каждый из нас заинтересован в достойной жизни сейчас и в старости. Хочется, чтобы система социальных накоплений и выплат была надежной и прозрачной. Последние прогрессивные изменения в этой системе говорят о больших улучшениях. Сейчас нас не удивляет информация о назначенных платежах, отправляемая на телефон. Налажена обратная связь между государственными органами и гражданами. На все волнующие нас вопросы можно получить исчерпывающий ответ. Кто же стоит за всеми этими позитивными процессами? Конечно же, в первую очередь это учреждение, занимающееся социальными отчислениями казахстанцев. В преддверии Дня социального работника мы предлагаем нашим читателям вместе посетить Центральный Филиал по координации деятельности социального и пенсионного обеспечения НАО "Правительство для граждан" в Нур-Султане.

Скромное здание учреждения не особо выделяется среди других, но здесь находится очень важный для всех казахстанцев центр. Сначала мы увидели пустой коридор с огромным количеством дверей. Но только войдя в первый кабинет, сразу поняли, что работа в центре кипит.

Сначала мы прошли в управление администрирования социального страхования, где все сотрудники сосредоточенно выполняют свою работу за компьютерами.

В целом, в системе работают более трех тысяч специалистов, имеющих опыт в банковской, финансовой и социальной сферах.

Если изначально главной целью центра была реализация пенсионной реформы, то сегодня учреждение выполняет множество государственно значимых функций в социальной и финансовой системе Республики.

- Мы заботимся о том, чтобы наши люди научились думать о своем будущем, ведь ни для кого не секрет, что культура социальных отчислений является привычной только на западе. Теперь и мы пришли к пониманию необходимости того, что каждый гражданин должен для собственного же блага сохранять и приумножать часть своих доходов с целью обеспечения достойной старости. Наше управление занимается улучшением оказания государственных услуг в сфере социального страхования. Ежедневно каждый сотрудник отрабатывает по 10-20 заявок от населения, – сказал специалист управления администрирования социального страхования Амиржан Нургалиев.

В управлении трансфертов и актуализации базы данных специалист Бибигуль Мукашева рассказала о важном значении работы, выполняемой здесь.

- Главная наша задача – проследить, чтобы все граждане своевременно получали свои пенсии и пособия. Например, мы стараемся как можно оперативнее внести в базу данные о семье, потерявшей кормильца, чтобы средства, положенные на ребенка из этой семьи, были получены вовремя. От нашей деятельности зависит слаженность работы всей системы центра. Мы понимаем, что за этими скупыми данными стоят люди, которые нуждаются в своевременной материальной помощи, – объясняет Бибигуль Мукашева.

Мы посетили учреждение в конце месяца, когда работа во всем центре кипит с удвоенной силой, ведь скоро новый месяц, новые расчеты, новые выплаты. Кипы рабочих материалов, бесконечные телефонные звонки, решение вопросов, которые не терпят отлагательств – это неотъемлемая часть жизни сотрудников центра, выбравших своей миссией улучшение социального положения граждан.

В управлении администрирования накопительной пенсионной системы нас встретил главный специалист Мейрам Семейбаев. Мы застали его во время делового разговора с коллегой, после чего он любезно рассказал о работе всего управления.

- Основная цель нашей деятельности – улучшить благосостояние наших граждан. Мы болеем душой за них, а особенно за то, чтобы по достижении пенсионного возраста каждый был обеспечен стабильными выплатами. Не зря ведь всю жизнь мы откладываем себе на обеспеченную старость. А для тех, кто находится на пороге пенсионного возраста, мы стараемся сделать систему как можно проще. Ведь кому хочется бегать и собирать документы вместо того, чтобы проводить время с семьей, – делится Мейрам Семейбаев.

На сегодняшний момент в процессе реализации находится композитная услуга. Говоря простым языком, это несколько услуг разом. Например, будущие пенсионеры по одному заявлению могут получить все услуги при назначении пенсии. А также внедряется система проактивных услуг, когда не гражданин идет за помощью, а государство само предлагает воспользоваться той или иной услугой, в зависимости от запросов услугополучателя.

Далее Мейрам провел нас в сердце Call-центра, где рабочий шум говорит об отлаженной работе операторов. Преобладающая часть сотрудников – представительницы прекрасного пола, которые четко и грамотно отвечают на многочисленные вопросы граждан. Видно, что нагрузка идет большая, ежеминутно поступают звонки, но девушки, понимая значимость своей деятельности для людей, прикладывают все усилия, чтобы давать грамотную, объективную информацию всем нуждающимся в ней.

Однако, как оказалось, в Call-центр звонят не только по срочным вопросам. Как рассказала ведущий специалист Алия Алиева, иногда звонки несут необычный характер.

- Чаще звонят по поводу назначения пенсии, пособий, но бывает, что звонят просто поговорить. Это, конечно же, в основном, пенсионеры. Они рассказывают о своей жизни, о том, какую помощь еще им хотелось бы получить. И вроде жалуются, но по-доброму. Мы никогда не отмахиваемся от них, несмотря на большую загруженность. Всегда добродушно отвечаем на их вопросы, успокаиваем, если это необходимо. Разговор обычно заканчивается словами благодарности со стороны пенсионеров. Когда я разговариваю с такими людьми, то всегда вспоминаю своих бабушку с дедушкой, которые такие же беззащитные и добрые, – делится девушка.

Если говорить сухими цифрами, то каждый сотрудник Call-центра, а это 23 оператора, в день принимает не менее ста обращений. Номер 14-11 доступен по будням с 9 до 18:30. Из этого следует, что в данном учреждении могут работать только люди, способные правильно строить коммуникацию, грамотно реагировать на запросы времени и просто иметь большое доброе сердце, неравнодушное к проблемам простого народа.

Покидая центр, мы сделали вывод, что отчисления казахстанцев находятся в надежных руках. Сотрудники данного учреждения со всей ответственностью выполняют порученную им миссию по обеспечению социальных выплат гражданам. Здесь работают люди, которые понимают важность своей деятельности и всеми силами содействуют выполнению государственной программы по социальной поддержке населения.

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