Сапарбаев: Зарплаты учителей и врачей должны быть выше средней по стране

Воспитать достойное поколение - наша общая задача.

В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев встретился с учителями и работниками сферы образования, передает Zakon.kz.

В своем выступлении он рассказал о реализации задач, поставленных Президентом в Послании народу "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана".

Вице-премьер отметил, что по поручению Главы государства будут решены вопросы повышения статуса педагогов, улучшения их материального обеспечения и другие проблемы сферы образования. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в парламенте.

- Развитие каждой страны зависит от уровня образования, здравоохранения, культуры граждан. Важно, чтобы наши дети получали качественное образование в соответствии с международными стандартами. Поэтому мы должны повышать статус учителей, их материальное обеспечение. По поручению Президента в течение 4 лет зарплата учителей будет увеличена в два раза. В перспективе зарплата наших учителей и врачей должна быть выше средней зарплаты по стране, - отметил он.

Также, по мнению вице-премьера, заработная плата директоров школ должна зависеть от качественных показателей.

- Например, в этой школе учится 4000 детей, а в соседней - 500 детей. Нагрузка разная, а зарплата у директоров одинаковая. Также не берется во внимание качество обучения, количество выпускников "Алтын белгі", порядок в школе и другое. Все эти вопросы будут учтены в новом законе, - добавил Сапарбаев.

Кроме того, вице-премьер призвал педагогов усилить работу по духовно-нравственному воспитан молодого поколения.

- К сожалению, в последнее время растет количество суицидов и правонарушений среди подростков. Это говорит о том, что ослабло взаимодействие родителей и учителей, хуже стала воспитательная работа, в том числе со стороны родителей. Мы хотим привлечь внимание общественности к этой проблеме, чтобы скоординировать усилия общества и государства в ее решении. Воспитать достойное поколение - наша общая задача, - заключил он.

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