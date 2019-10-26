Токаев поздравил Ольгу Рыпакову с победой
Казахстанская спортсменка завоевала первое место на Всемирных военных играх.
Фото : Акорда26 октября 2019, 17:44
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменку Ольгу Рыпакову с победой на VII Всемирных военных играх, передает Zakon.kz.
"На VII Всемирных военных играх в Китае наша прославленная легкоатлетка Ольга Рыпакова в упорной борьбе завоевала золотую медаль. Блестящая спортивная карьера Ольги, ее яркие триумфы мотивируют и вдохновляют. Только вперед!", — написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Спортсменка Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Республики Казахстан майор Ольга Рыпакова стала лучшей в тройном прыжке.
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