Названа самая красивая девушка на планете

В конкурсе "Мисс Земля 2019" победила пуэрториканка.

Представительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель завоевала титул "Мисс Земля — 2019", пишет РИА Новости.

"Титул "Мисс Земля — 2019" присуждается Пуэрто-Рико", — сообщил ведущий конкурса, трансляция которого велась в Facebook.

Россиянка вошла в десятку финалисток.

"Мисс Земля" — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой Организации Объединенных наций. В нем участвуют самые красивые девушки планеты. Основная идея мероприятия — привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.

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