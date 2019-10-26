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Пьяный водитель насмерть сбил женщину в Алматы

Мужчина задержан.

Фото : pixabay.com26 октября 2019, 18:40

Утром в субботу, 26 октября, в Алатауском районе Алматы насмерть сбили женщину. Водитель задержан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

В полиции сообщили, что под колеса автомобиля Mercedes попала гр. Н., 1963 года рождения, которая пересекала улицу Жанкожа батыра в микрорайоне Шанырак на запад в неположенном месте. В результате наезда пешеход скончалась на месте происшествия.

Данный факт в настоящее время расследуется Следственным Управлением ДП города Алматы по ст. 345 ч. 3 УК РК.

Водитель авто, гр. С., 1995 года рождения, водворен в изолятор временного содержания. По уголовному делу назначены соответствующие экспертные исследования.


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