В Туркестанской области успешно реализуется Послание народу Президента РК

Свой доклад Бердибек Сапарбаев начал с вопросов обновленной формы адресной социальной помощи и системы обязательного медицинского страхования, проводимых реформах в правоохранительной и образовательной сферах.

Прибывшая в Туркестанскую область с целью разъяснения Послания Президента РК рабочая группа встретилась с жителями региона, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра Бердибеком Сапарбаевым на встрече с акимом области Умирзаком Шукеевым, руководителями управлений, ветеранами и многодетными семьями, интеллигенцией и представителями неправительственных организаций, образования, здравоохранения, спорта, сферы культуры, молодежью, бизнеса и гражданского сообщества, в своем выступлении сделал акцент на основных направлениях Послания и реализации государственных программ.

Свой доклад Бердибек Сапарбаев начал с вопросов обновленной формы адресной социальной помощи и системы обязательного медицинского страхования, проводимых реформах в правоохранительной и образовательной сферах.

Проект Кодекса "О здоровье народа" сейчас на рассмотрении Парламента. Согласно документу, система ОМС будет работать в 2020 году.

Нынешняя система обеспечения бесплатных услуг останется прежней. В систему страхования будут привлечены дополнительные сотрудники. В рамках новой системы предусмотрено обеспечение людей медикаментами, внедрение услуг медицинской реабилитации.

Наряду с этим, к 2025 году планируется во всех населенных пунктах создать медпункты или поликлиники.

Помимо всего, в зданиях медучреждений, находящихся в аварийном состоянии, будут проведены ремонтные работы, улучшится материально – техническая база, которая будет соответствовать международным стандартам", - сказал вице – премьер.

По словам Бердибека Машбекулы, в 2019 году более 63 миллиардов тенге было выделено только для нуждающихся семей Туркестанской области.

Со следующего года планируется увеличить размеры социального пакета, государственной помощи.

Вместе с тем, Президент в своем Послании поручил в целях поддержки одаренных детей разработать Дорожную карту.

В связи с этим Правительство разработало проект под названием " Ел умыты" - " Надежда народа". В рамках проекта со следующего года будут отобраны 1000 одаренных детей, о которых полностью будет заботиться государство.

На встрече жители могли задать волнующие их вопросы, выразить свои мнения и предложения. Далее правительственная делегация во главе с Бердибеком Сапарбаевым встретилась с ветеранами. На дружественном собрании звучали наболевшие темы и их совместное обсуждение. Была дана положительная оценка проводимой в южном регионе работе, речь шла и о реализации и исполнении задач и целей, поставленных Президентом страны К.К.Токаевым. Аксакалы, в свою очередь, выразили свою благодарность членам правительственной делегации и дали высокую оценку работе акима Туркестанской области Умирзаку Шукееву.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!