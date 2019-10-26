Скончался осужденный за убийство 94-летний ветеран из Костаная

4-летний житель Затобольска Иван Сурков был признан виновным в убийстве своего 80-летнего шурина.

26 октября в Костанае скончался 94-летний ветеран войны Иван Сурков, передает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Ранее он был осужден за убийство.

Ольга Некрасова, которая жила в доме Суркова последние полтора года и помогала ему по хозяйству, сообщила, что фронтовик умер в пансионате в Костанае.

- 5 октября дедушка упал и сломал шейку бедра. Мы пытались пристроить его в больницу, но нам всюду отказывали. Сами присматривать за ним постоянно не могли из-за того, что надо было уходить на работу. Мы оповестили всех о его состоянии, и в конце концов нашли пансионат в Костанае, где за ним ухаживали беспрерывно. Сегодня утром нам сообщили, что Иван Владимирович скончался. Это произошло во сне, он просто не проснулся, — рассказала Ольга Некрасова.

94-летний житель Затобольска Иван Сурков был признан виновным в убийстве своего 80-летнего шурина. Фронтовику дважды меняли приговор. Сначала он получил наказание в виде ограничения свободы, затем реальный срок в исправительном учреждении, а потом снова ограничение свободы. Об Иване Суркове узнала вся республика в мае 2019 года, перед Днем Победы, когда осужденные поздравили ветерана и подготовили для него концерт.

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