Топ наиболее важных законов и изменений в Казахстане в 2019 году

В уходящем году произошли важные для страны события - новым Президентом РК стал Касым-Жомарт Токаев и была переименована столица.

Редакция zakon.kz подготовила топ законов и наиболее важных изменений в жизни казахстанцев, произошедших в 2019 году в различных сферах жизни.

Отставка правительства

21 февраля появилось видеообращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в котором он раскритиковал работу правительства, возглавляемого Бакытжаном Сагинтаевым. Затем был опубликован президентский указ об отставке Кабмина. Временным главой правительства был назначен первый вице-премьер Аскар Мамин.

Отставка Президента РК

19 марта Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавлявший республику 30 лет, объявил об уходе в отставку. 20 марта он сложил свои полномочия, передав их председателю Сената РК Касым-Жомарту Токаеву до проведения выборов Президента РК.

Внеочередные выборы

Внеочередные выборы на пост Президента РК были назначены на 9 июня 2019 года. 10 июня Касым-Жомарт Токаев одержал победу, набрав 70,76% голосов.

Переименование столицы

Первым документов нового Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стал указ о переименовании столицы страны Астаны в Нур-Султан.

О своем намерении переименовать столицу Касым-Жомарт Токаев заявил сразу же - 20 марта – во время вступления в должность президента Республики Казахстан.

- Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника следующим образом. Наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нур-Султан", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Для этого были внесены изменения в Конституцию.

Экономика

Поправки в бюджет

Закон "О внесении изменений в Закон Республики Казахстан"О республиканском бюджете на 2019-2021 годы".

Поправки предусматривают увеличение резерва правительства на 72,9 млрд тенге. Бюджет уточняется с сохранением показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год, скорректированного в апреле текущего года.

Основные параметры республиканского бюджета остаются без изменений. Поступления определены в размере 10 трлн 568,6 млрд тенге, расходы – 11 трлн 933 млрд тенге, дефицит – 1 трлн 364 млрд тенге. Финансовое обеспечение реализации поручений президента будет осуществлено за счет перераспределения части средств, предусмотренных на создание фонда прямых инвестиций.

Уточнение расходной части бюджета осуществлено по трем направлениям. Первое направление – это снижение долговой нагрузки населения по потребительским кредитам. На эти цели будет направлено 138,6 миллиарда тенге.

Второе направление – расширение и усиление действующих мер по обеспечению занятости, поддержки малообеспеченных, многодетных семей и молодежи.

Третье направление - увеличение резерв правительства на 72,9 млрд тенге. Часть будет направлена на ликвидацию последствий ЧС в Арыси

Закон "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы"

Расходная часть бюджета увеличена на 40,8 млрд тенге за счет перераспределения средств и резерва правительства.

В целом, доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам министерства национальной экономики составят в 2020 году 8,1 трлн тенге, в 2021 году 8,7 трлн тенге, в 2022 году 9,5 трлн тенге.

Дефицит бюджета в 2020 году планируется на уровне 2,1% к ВВП с последующим снижением в 2021 году до 1,5% к ВВП и в 2022 году до 1,0% к ВВП.

С учетом указанных параметров расходы республиканского бюджета определены в 2020 году в объеме 12,9 трлн тенге, в 2021 году – 13,2 трлн тенге, в 2022 году – 13,7 трлн тенге.

Мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора

Указ Президента РК от 3 июля 2019 года "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора"

Документ направлен на сокращение участия государства в предпринимательской деятельности и создания условий для развития частного сектора.

Мораторий введен до 31 декабря 2020 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, за исключением:

- юридических лиц, осуществляющих деятельность в социальной сфере или в области жизнеобеспечения населенных пунктов;

- юридических лиц, создаваемых в рамках оптимизации действующих юридических лиц путем их реорганизации (слияния или преобразования);

- акционерных обществ (товарищества с ограниченной ответственностью), в уставном капитале которых субъектам квазигосударственного сектора будет принадлежать 50 и менее процентов голосующих акций (долей участия);

- юридических лиц, создаваемых по поручению или согласованию с Президентом РК.

Соцподдержка

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения"

В частности, документ предусматривающий меры социальной поддержки малообеспеченных граждан и многодетных семей, а также совершенствование механизмов назначения адресной социальной помощи (АСП).

С 1 апреля критерий для оказания АСП увеличился с 50% до 70% от прожиточного минимума, составив 20 789 тенге. Если средний размер АСП на каждого члена семьи ранее составлял 4 834 тенге, то с апреля на каждого ребенка будет выплачиваться 20 789 тенге. При этом взрослым выплачивается разница между среднедушевым доходом семьи и размером критерия АСП.

Кроме того, на 30% увеличен размер ежемесячного государственного пособия для родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, и лиц, осуществляющих уход за инвалидом первой группы с детства.

В рамках законопроекта также вводится механизм частичного субсидирования из местного бюджета первоначальных взносов по льготной ипотеке в рамках Программы "7-20-25" для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других специалистов.

Арендное жилье для работающей молодежи

Правила предоставления арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи в рамках государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер"

В 2019 году было выделено 3 тыс. арендных квартир в трех городах-миллионниках – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте для работающей молодежи в возрасте до 29 лет с доходом не ниже 101 тысячи в месяц.

Согласно госпрограмме, аренда должна составлять от 5 до 15 тысяч тенге в месяц, без учёта коммунальных услуг. Ключи от квартир претенденты получат до конца 2019 года.

В 2022 году планируется начать строительство арендного жилья для молодежи в регионах Казахстана.

Снижение долговой нагрузки

Указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан

В Казахстане впервые была проведена беспрецедентная акция по погашению кредитных задолженностей по беззалоговым займам до 300 тыс тенге.

Кредиты погасили более полумиллиона казахстанцам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. На эти цели из бюджета было выделено порядка 150 млрд тенге.

Налоговая амнистия

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", предусматривающий налоговую амнистию для граждан Казахстана.

Казахстанцам, уплатившим основную сумму задолженности, списывают пени и штрафы. Под амнистию попадают более 90 000 субъектов малого и среднего бизнеса. Не коснется амнистия подакцизных групп компаний, нефтяных и лжепредприятий.

Для списания штрафов и пени должникам нужно будет просто уплатить в бюджет сумму основного долга по налогам.

Налоговая амнистия также распространилась на физические лица, имевшие долги по налогам.

На 1 ноября текущего года амнистией воспользовались порядка 46% должников субъектов МСБ или 42 тысячи из 91,9 тысяч, которые выплатили 13 млрд тенге налогов. Им списано 4,4 млрд тенге штрафов и пени. Свыше 30% должников физических лиц или 423 тысяч из 1,4 млн погасили основной долг по налогам на сумму 10 млрд тенге. Им списано порядка 2 млрд тенге штрафов и пени.

Госслужба

Закон "О внесении поправок по вопросам госслужбы и противодействия коррупции"

Поправки направлены на повышение персональной дисциплины, ответственности первых руководителей при совершении коррупционных преступлений их подчиненными. Предусматривается введение отставки руководителей госорганов – политических госслужащих за совершение коррупционных правонарушений их непосредственными подчиненными.

Также закон решает отдельные проблемные вопросы и коллизии, выявленные в ходе правоприменительной практики.

В частности, предусматривается возможность внеконкурсного назначения на госслужбу выпускников ведущих зарубежных вузов, а также лиц, имеющих опыт работы в международных, транснациональных и зарубежных компаниях, руководителей в субъектах квазигосударственного сектора.

Список ведущих зарубежных вузов будет определяться республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом, перечень зарубежных компаний – Национальной комиссией по кадровой политике.

Защита детей

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка"

В частности, закон предусматривает введение обязанности работников сферы здравоохранения и социальной защиты населения о незамедлительном информировании правоохранительных органов о фактах совершения несовершеннолетними или в их отношении действий (бездействия), содержащих признаки уголовного или административного правонарушения.

Также предусмотрено включение отчима и мачехи в качестве субъекта преступления по ряду статей УК РК за уголовные правонарушения, посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

Кроме того, создана законодательная основа создания и функционирования центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также включение данных центров в перечень организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка.

Предусматривается обучение в форме экстерната в организациях технического и профессионального образования по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта для лиц из числа победителей конкурсов и спортивных соревнований.



Предельные цены на лекарства

Приказ Министра здравоохранения РК от 15 июля 2019 года "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации". Утвержден в рамках Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Теперь Минздрав регулирует цены на все лекарственные средства. Вся информация о предельных оптовых и розничных ценах размещается на интернет-ресурсах министерства здравоохранения .

Сдача экзаменов на водительские права

С 1 июля 2019 года экзамены по теории и практике принимают сотрудники ЦОНов.

Министерство внутренних дел Казахстана с 1 июля 2019 года ликвидировало регистрационно-экзаменационные подразделения (РЭП). Функции этого подразделения переданы в госкорпорацию "Правительство для граждан".

Информация о наличии необходимых для регистрации автотранспорта документов проверяется полицией удаленно в онлайн-режиме из баз данных налоговых, таможенных и других органов - без фактического предоставления "бумажных" документов.

В зависимости от решения полиции касательно регистрации авто или выдачи водительского удостоверения специалисту ЦОН моментально приходит ответ.

Таким образом исключен контакт сотрудников полиции непосредственно с получателями документов.

Адресная справка

В Казахстане с 1 ноября 2019 года отменена выдача адресных справок, так как МВД перевело в электронный формат выдачу данных о регистрации граждан.

Теперь госорганы, школы, медицинские учреждения и другие организации при необходимости смогут получать данные о казахстанцах через объединенные базы данных.

По данным МВД, выдача данных о регистрации граждан являлась одной из самых востребованных государственных услуг. Ежегодно населением запрашивалось более 10 миллионов адресных справок в государственные органы и организации для получения документов, льгот, пособий и других услуг.

Однако необходимость предоставлять сведения о месте жительства осталась только жителей приграничных с Россией сел.

Такая норма предусмотрена международным договором. В частности, соглашением между Россией и Казахстаном в части пересечения границы именно в населенных пунктах, которые располагаются вдоль границы с Россией.

Спорт и допинг

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта", предусматривает ужесточение ответственности спортсменов за допинг.

Так, если на допинге попадутся казахстанские чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, то с ними расторгнут договор пользования жилищем.

Кроме того, за употребление допинга предусматриваются дисквалификация, аннулирование спортивного результата, снятие квалификационных очков или баллов спортсмену, а также возврат денежного поощрения.

За назначение спортсмену допинга грозит штраф в размере 200-месячных расчетных показателей (порядка 505 тысяч тенге, или 1300 долларов).

Таким спортсменам и их тренерам также грозит прекращение выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения и лишение спортивного звания.

Спортсменов, тренеров исключат из состава сборных и штатных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта.

Вместе с тем жилье передадут в собственность спортсменам, если в течение десяти лет в пробах не будет выявлен допинг. Если спортсмен умрет (погибнет), то его наследники получат жилье безвозмездно.

Праздники

Правительство Казахстана своим постановлением от 3 июля 2019 года внесло дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан.

Добавлены три даты:

День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан - 15 февраля;

День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона - 29 августа;

День пожилых людей - 1 октября.

Подготовила Лариса Черненко

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