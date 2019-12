Эд Ширан приостановил карьеру

28-летний музыкант пообещал своим поклонникам обязательно вернуться, когда придет время, с новыми песнями.

Британский музыкант Эд Ширан, ставший артистом десятилетия в Великобритании по версии Official Charts, взял паузу в карьере, чтобы отдохнуть после трех лет непрерывной работы и посвятить себя путешествиям, чтению и творчеству, передает РИА Новости.

Как отметил музыкант, начиная с 2017 года, когда был выпущен его альбом "Divide", он работал практически без перерыва.

- Поэтому сейчас я просто возьму передышку, чтобы путешествовать, писать и читать. Меня не будет в социальных сетях до тех пор, пока не придет время вернуться, - сказал он.

Ширан не указал, на какой период он собирается взять перерыв, отметив лишь "увидимся, когда увидимся". 28-летний музыкант пообещал своим поклонникам обязательно вернуться, когда придет время, с новыми песнями.

Эд Ширан - один из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла The A Team. Последовавшие за этим альбомы занимали первые места в британском чарте, а последний, вышедший в 2017 году, также возглавил американский чарт. На данный момент продано более 15,5 миллиона копий альбома, включающего в себя синглы Shape Of You, Castle on the Hill, Perfect.

В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской империи за свой вклад в области музыки и благотворительности. За всю карьеру он четырежды становился лауреатом Грэмми, получил четыре премии Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие.

