Известный активист арестован в Алматы

Ислам Угушев полностью признает свою вину и говорит, что произошедшее его не красит.

Волонтер совета общественной безопасности Ислам Угушев арестован сроком на пять суток в Алматы, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил сам Ислам, опубликовав на своей странице в Facebook видео из суда, где рассказывает, что причиной ареста стал некий конфликт, в результате, которого он поддался эмоциям – толкнул девушку и нецензурно ее обругал.

Ислам полностью признает свою вину, говорит, что произошедшее его не красит, а свой поступок объясняет тем, что должен был защитить себя, родных и близких. Больше никакой информации нет.

- Я в суде на Маркова. Закончился мой судебный процесс. Судья вынес приговор – арест сроком на пять суток. Меня, наверное, увезут на Рыскулова-Белинского. Это пример того, что каждый должен отвечать за свои поступки. Я не нанимал адвоката, не стал ничего доказывать.

Судья назначил Исламу Угушеву арест сроком на пять суток за хулиганство.

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