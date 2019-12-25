Ударил ножом в шею и стал давить – работник АЗС о нападении

Возвращение к жизни Бейбитжана Кидикова омрачила фейковая информация о том, что он якобы был знаком с нападавшим и даже распивал с ним спиртное.

Бейбитжан Кидиков, которого ранили ножом в шею в деталях рассказал о событиях того дня, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В субботу вечером 21 декабря Бейбитжан сидел в маленькой необорудованной будке АЗС рядом с селом Коянкус Илийского района. В какой-то момент в окно постучал мужчина и попросил выйти, чтобы о чем-то переговорить. Когда потерпевший вышел к нему, то злоумышленник начал жаловаться, что остался без денег и попросил немного еды. Ничего не подозревая, оператор станции поделился с ним обедом и снова зашел в будку.

- Затем он пошел в будку к гробовщикам, находящуюся неподалеку от нас. Он сказал, что попросится к ним на ночлег, за деньги. А деньги заплатит в конце месяца. Через какое-то время приехала машина, я заправил машину и сел на скамейку в своей будке. Вдруг увидел, что дверь открылась, когда развернулся он ударил меня ножом по горлу с передней части. Кровь начала брызгать, затем он еще раз ударил меня ножом сзади и начал надавливать на нож. После чего я потерял сознание, - вспоминает Бейбитжан.

Специалисты четвертой горбольницы, куда поступил Бейбитжан сообщили, что на тот момент пострадавший потерял много крови. Но после оперативного вмешательства его удалось спасти.

- Жизненно важных органов не задето. Больной стабильный, сейчас получает консервативное лечение в отделении хирургии. Насчет алкогольного опьянения сказать не могу, запаха алкоголя не чувствовалось. Ну, анализы взяли, анализ дальше покажет, - сообщил хирург ГКП №4 города Алматы Арсен Семенов.

Возвращение к жизни Бейбитжана Кидикова омрачила фейковая информация, распространенная в СМИ о том, что он якобы был знаком с нападавшим и даже распивал с ним спиртное.

По словам пострадавшего, дружеских отношений с подозреваемым у него никогда не было. Первый раз он его увидел, когда тот попросил его посмотреть за его транспортным средством, которое он припарковал возле заправки. Второй раз это произошло в день кровавого происшествия.

Это не первое разбойное нападение на станцию данной сети заправочных станций.

Ранее все обошлось без крови, вспоминает Бейбитжан. Но похоже, что о безопасности сотрудников так никто и не позаботился. Операторы работают за троих: кассиров, заправщиков и охранников. Камер видеонаблюдения здесь никогда не было. Однако в администрации сети АГЗС утверждают, что камеры у них есть, просто в тот день они не работали, но по словам сотрудников именно на этой подстанции установить видеонаблюдение просто не успели.

- Камера в тот день не работала мы увезли камеру наблюдения на ремонт. Вот охранная сигнализация была, потерпевший успел нажать на кнопку, - сказал в телефонном разговоре менеджер сети газозаправочных станций города Алматы Марат Ашубаев.

- Камер видеонаблюдения у нас нет. Эту станцию поставили недавно, поэтому не успели установить камеры. А вот договор с одной охранной организацией есть. В случаях ЧП, они приезжают по вызову. Для этого мы выдаем операторам специальные сигнальные кнопки, - добавил коммерческий директор сети Дамир Ашубаев.

Сотрудникам ежедневно приходится работать и рисковать жизнью на станциях, неоснащенных не только средствами безопасности, но и всеми другими благами цивилизации за зарплату в 35 тысяч тенге. Вернуть здоровье пострадавшему сотруднику владельцы АГЗС уже не смогут. А вот обеспечить защиту работников, и хотя бы как-то помочь Бейбитжану Кидикову, еще не поздно.

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