Дочь застрелила отца по его просьбе

Суд вынес постановление о принудительном лечении женщины в закрытой клинике. Скромная женщина, самоотверженно ухаживавшая за отцом, по утверждению медиков, способна выполнить любой приказ.

Судья спецсуда по уголовным делам заключила, что в смерти жителя села Алтынсарино Камыстинского района причастна его дочь, сообщает zakon.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Лариса Пурик и ее отец жили вместе после смерти матери. Отец сильно болел и последнее время стоял вопрос об ампутации руки. По словам его внука Максима Ахмедьянова, за день до смерти он говорил родным, что больше не может жить и даже показал, где хранил сбережения.

Все родственники в один голос твердят: Анатолий Кириллович ушел из жизни сам. То же самое в тот день услышали прибывшие в дом местный фельдшер и участковый.

Опергруппу, прибывшую на место смерти, не насторожила круглая с неровными краями рана в области сердца.

Уже во время вскрытия было установлено, что он погиб от ружейного выстрела. Но даже после этого сотрудники полиции не провели более тщательный осмотр места происшествия. Ружье позже нашли за задним двором в мешке. В нем была "чужая" гильза. Что это за ружье (в полиции оно оказалось незарегистрированным), кому принадлежит - так установлено и не было. Экспертиза подтвердила только тот факт, что недавно из него стреляли. Кто? Запаховые следы с ружья и рук сразу попавшей под подозрение дочери погибшего Ларисы следователь держал у себя так долго, что там завелась плесень, и эксперты ничего доказать не могли.

Уже через полтора месяца на место выехал адвокат Константин Геращенко и обнаружил факты, даже не попавшие в материалы следствия.

То, что следствие по делу было проведено с огромными нарушениями, судья отметила в частном постановлении. Тем не менее, она признала, что убила отца именно его дочь Лариса Пурик. Хотя та сама рассказывала на следствии, как и почему она выполнила требование Анатолия Кирилловича, эти признания не могут быть положены в основу обвинения - женщина уже многие годы с серьезным диагнозом стоит на учете у психиатра. Однако, по словам судьи Алтынай Сагиндыковой, эксперты однозначно сказали: самострела здесь нет. Об этом говорят и характер раны, и расстояние, с которого был произведен выстрел. А, значит, уйти из жизнь больному человеку помогли.

Суд вынес постановление о принудительном лечении женщины в закрытой клинике. Ее признали опасной для общества. Скромная, очень исполнительная в быту, самоотверженно ухаживавшая за отцом, она, по утверждению медиков, способна выполнить любой приказ.

Родственники заявили, что будут обжаловать вердикт суда. Они считают Ларису Пурик не причастной к убийству.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!