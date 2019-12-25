Насильнику в Караганде снизили срок, так как он не окончил преступление

Но потерпевшая карагандинка и в этот раз не намерена сдаваться. Будет добиваться увеличения наказания своему обидчику. Уже в Верховном суде.

Апелляционная коллегия областного суда города Караганда снизила срок наказания насильнику с трех лет до одного года 10-ти месяцев. Даже несмотря на то, что потерпевшая была против, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Инцидент произошел в городе Сатпаев. Потерпевшая 25-тилетняя Галия Дутбаева рассказала, что этим летом ночью в ее квартиру проник пьяный сосед. Он воспользовался незапертой входной дверью и хотел надругаться над хозяйкой. Девушка была дома одна и ей пришлось отбиваться от сильного преступника.

- Пытался изнасиловать. Я начала кричать. Лето, окна открыты. И кто-то меня услышит. Я пыталась взять нож со стола, который стоял в зале. Я активное сопротивление ему оказала, он убежал. У меня остались синяки с двух сторон после драки, - рассказывает Галия Дутбаева.

Галия рассказала, недавно переехала в квартиру и не знала соседа лично. А в полиции выяснилось: мужчина уже два раза был фигурантом подобных дел. Но выходил сухим из воды: мирился с жертвами. На обвинения Галии ответил, что перепутал двери, а затем даже хотел спасти девушку. Мол, она пыталась выпрыгнуть из окна. Потерпевшая решила наказать обидчика принципиально. Чтобы в будущем другие женщины не пострадали. Городской суд Сатпаева приговорил насильника к трем годам колонии. Однако сегодня Карагандинская областная апелляционная коллегия снизила этот срок до одного года десяти месяцев.

- Житель города Сатпаев совершил неоконченное преступление. Поэтому ему назначено наказание по правилам статьи 56 части 3 Уголовного Кодекса, то есть не выше 3-х четвертей максимального срока или размера самого вида наказания, предусмотренного кодексом за оконченное преступление, - сообщила пресс-секретарь Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова.

Решение суда возмутило общественность. Правозащитники фонда "Не Молчи.KZ" считают, что прокуроры не должны были ходатайствовать о снижении срока наказания насильнику. Даже несмотря на его хорошие характеристики с места работы и несудимость.

- Здесь дают срок три года минимальный, а потом снижают до 1 года 10 месяцев. Мы не согласны с данным приговором. Хотелось бы, чтобы быстрее приняли закон по сексуальному насилию. Потому что, вот эти приговоры, по сути, очень оскорбительные. Для любой женщины. Ну отсидит он максимум полгода и выйдет по УДО. И что мы получим? Безнаказанность, - говорит Дина Смаилова, руководитель ОФ "Не молчи.kz".

Но потерпевшая карагандинка и в этот раз не намерена сдаваться. Будет добиваться увеличения наказания своему обидчику. Уже в Верховном суде.

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