"Самрук – Казына" и МФЦА будут развивать сотрудничество

Партнерство носит устойчивый характер с момента создания финансового центра.

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов намерен развивать сотрудничество по размещению акций с Международным Финансовым Центром "Астана" (МФЦА). Об этом он сообщил в ходе посещения МФЦА и встречи с Управляющим Центра Кайратом Келимбетовым.

- Главной совместной задачей на 2020 год является предстоящий вывод на IPO/SPO крупных портфельных компаний фонда в рамках программы приватизации – АО "Эйр Астана", АО "НК "КазМунайГаз", АО "Казахтелеком". После решения этой задачи в программе приватизации Фонда останется лишь пункт о выходе на IPO Национального перевозчика "КТЖ", который планируется на 2023 год, - подчеркнул Ахметжан Есимов.

Он также отметил большие возможности отечественной финансовой площадки, открывающей перспективы для казахстанских трейдеров. По его словам в прошлом году при размещении акций "Казатомпром" 85% проданных акций было размещено на Лондонской бирже, 15% - на бирже МФЦА. В этом же году, более половины акций успешно размещены в МФЦА.

В свою очередь заинтересованность в сотрудничестве с “Самрук-Қазына” высказал и Управляющий Центра Кайрат Келимбетов.

- Партнерство "Самрук-Қазына" и МФЦА носит устойчивый характер с момента создания финансового центра. На площадке AIX уже был проведен успешный выпуск акций "Казатомпрома". Это помогло и фонду в привлечении акционерного капитала, и нам с точки зрения демонстрации возможностей биржи, - сказал глава МФЦА.

Также Кайрат Келимбетов проинформировал, что в 2020 году планируется вывести уровень взаимодействия "Самрук-Қазына" и МФЦА на новый уровень: как с точки зрения выпуска ценных бумаг, так и с точки зрения взаимодействия с юрисдикцией центра.

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