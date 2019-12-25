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Елбасы: 20 лет назад никто не понимал, что началась "эпоха Путина"

Ельцин долго выбирал своего преемника.

Фото : rbk.ru25 декабря 2019, 09:22

Двадцать лет назад в Кремль пришел отличающийся от предшественников политик, но тогда никто не понял, что началась "эпоха Путина", считает Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает РИА Новости.

По его словам, первый президент России Борис Ельцин долго выбирал своего преемника.

- В итоге остановив выбор на Владимире Путине. На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников. Вряд ли тогда кто-то мог сказать, что в России началась "эпоха Путина", - сказал Елбасы в интервью.


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