Кыргызские водители пожаловались на казахстанских "гаишников"

В полномочном представительстве правительства попросили направить обращение в письменном виде.

Десятки грузоперевозчиков 23 декабря собрались возле здания полномочного представительства правительства в Таласской области Кыргызстана, передает zakon.kz со ссылкой на turmush.kg.

По словам собравшихся, они занимаются перевозкой грузов на грузовых и легковых автомобилях в Казахстан. Они обратились к властям с просьбой оказать содействие в решении их вопросов.

Как говорит один из водителей, все собравшиеся являются жителями Таласской области.

- Проблема заключается в том, что со стороны государственных органов Казахстана оказывается давление на водителей. Водителей останавливают по пути маршрута следования. Если мы нарушаем ПДД, то составляются протоколы и мы выплачиваем штрафы в рамках действующего законодательства. Но сейчас нам вручают протоколы по штрафам за последние 2-3 года, о которых мы не знаем. За нарушения ПДД принимаются такие меры как депортация. А если депортация, то в течение 5 лет запрещен въезд. Когда нас останавливают, то узнают о нас всю информацию, затем фотографируют. Но среди протоколов за нарушения значатся даты, когда мы не въезжали на территорию Казахстана. Есть протоколы на 230 тыс. сомов, самая минимальная сумма составляет 12 тыс. сомов. На сегодняшний день депортировали 10 ребят под предлогом того, что они якобы не выплатили штрафы. Вместе с тем, перед депортацией они не предупреждают заранее. Но на территории другого государства мы водим аккуратно и стараемся не нарушать ПДД. В течение года 4-5 раз выплачиваем штрафы по выписанным протоколам. А откуда появляются новые протоколы, мы даже и не знаем, - сообщил водитель.

В полномочном представительстве правительства попросили направить обращение в письменном виде.

В свою очередь, первый заместитель полпреда Канымет Осмонбеков сообщил, что жители региона обращаются со вчерашнего дня.

- Сегодня от имени водителей обратились шесть человек. Жалоба касается сотрудников ДПС Казахстана. В частности, они утверждают о выписанных штрафах, по которым они не совершали никаких нарушений. Им выдают протоколы даже за 2016 год. Переговорив с ними, мы попросили предоставить факты в письменном виде. Так как речь идет о другом государстве, то мы будем обращаться в Министерство иностранных дел. Если будет дано согласие, то будет проведена встреча с акимом Жамбылской области, - сказал он.

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