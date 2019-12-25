Детские новогодние елки прошли в Усть-Каменогорске

Для детей организовали красочное представление с участием любимых сказочных персонажей, супергероев из мультфильмов, каждому ребенку на Президентской елке вручили книги "Слова назидания Абая" и сладкие подарки.

На новогодние елки Президента РК и акима ВКО в центральный дом культуры Ertis Concert со всей области приехали 450 школьников от 9 до 13 лет. В их числе одаренные, отличники учебы, дети из многодетных, малообеспеченных семей, с особыми потребностями, сообщает zakon.kz.

С наступающим Новым годом от имени Президента Республики Казахстан поздравил ребят аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов и подарил ноутбуки и сладкие подарки.

– XXI век – это век знаний! Время диктует новые условия, идет всестороннее внедрение цифровых технологий. Вам, ребята, очень важно обладать компетенциями и навыками в этой области знаний, разбираться в точных науках, знать языки, историю и литературу. Сегодня мы дарим вам современные ноутбуки, они помогут вам найти полезную информацию, осваивать программы и шагать в ногу со временем. Мы вас бесконечно любим и гордимся вами. А вы любите свое государство, уважайте родителей и прекрасно учитесь. Вы – будущее Казахстана!

Для детей организовали красочное представление с участием любимых сказочных персонажей, супергероев из мультфильмов, каждому ребенку на Президентской елке вручили книги "Слова назидания Абая" и сладкие подарки.

- Для нас устроили такой большой праздник, - поделилась впечатлениями Карина Гаврилова из Семея. – Все такие красивые как будто вышли из сказки.

– Мне очень понравился праздник, – поделился впечатлениями Кирилл Алексеев. – Мы участвовали в веселых конкурсах, танцевали и помогали главной героине – мышке – воплотить заветную мечту – стать актрисой.

На этом сюрпризы не закончились. После праздничной программы ребята отправились в областной драматический театр для просмотра спектакля "Волк и семеро козлят", а после – в кинотеатр "Юбилейный" на новогодний мультфильм.

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