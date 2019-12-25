Крупную мошенницу задержали в Алматы

Проводится досудебное расследование.

Сотрудники полиции Турксибского района Алматы задержали женщину, которая, путем обмана завладела крупной суммой денег за решение вопросов по предоставлению земельных участков, передает zakon.kz.

- В 2014 году, на протяжении нескольких месяцев, гражданка Б., находясь, на территории одного из кафе около привокзальной площади в Турксибском районе завладела огромной суммой денежных средств в иностранной валюте, которые принадлежали потерпевшей Н. Третье лицо между Н., и Б., посоветовала потерпевшей, что у нее есть знакомая девушка, которая работает в акимате Каскелена, где последняя может за определенную благодарность предоставить последней хорошие земельные участки в Каскелене. В ходе заключения устной сделки, потерпевшая сторона передала подозреваемой Б., на протяжении нескольких месяцев 12 800 долларов. После того, как крупные суммы передавались частями на протяжении нескольких месяцев подозреваемой так и не были предоставлены никакие документы на земельные участки. В ходе проведения следственных мероприятий гр. Б., скрывалась от органов уголовного преследования. В настоящее время на территории города Алматы ею совершено 3 эпизодов мошенничества. На территории Алматинской области ею совершено 9 эпизодов преступлений, - говорится в сообщении ДП Алматы.

Подозреваемая водворена в ИВС ДП города Алматы. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Всех, кто пострадал от противоправных действий подозреваемой, просим обращаться по следующим телефонам полиции района: 298-54-01, 298-54-02, 87012334790, 87780008617

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!