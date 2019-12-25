В Нур-Султане оправдали осужденного за создание инвестиционной пирамиды

За ним признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Мамедов органами государственных доходов обвинялся в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды путем формирования Потребительского кооператива "Общий Дом". Он привлек 357 пайщиков с внесением ими паевых взносов на 807 852 463 тенге. Приобретенные в собственность кооператива 64 квартиры были переданы в порядке очереди пайщикам на условиях аренды, большая часть пайщиков квартирами не обеспечена, передает zakon.kz со ссылкой на суд Нур-Султана.

Мамедову также предъявлено обвинение в том, что с целью извлечения дополнительного дохода и вывода денежных средств, добытых преступным путем, он образовал аффилированные ТОО - "DREAMLIFE" и "Мечта жизни", на расчетный счет которых под видом оплат маркетинговых и иных информационно-консультационных услуг перевел деньги из кооператива в сумме 15 535 472 тенге и 13 000 000 тенге.

Кроме того, заключив между АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" и ТОО "DREAMLIFE" договор поручения получил комиссионное вознаграждение в размере 6 135 600 тенге. В результате своих преступных действий Мамедов извлек доход от привлечения денег пайщиков в Кооператив в размере 34 671 072 тенге.

27 июня 2018 года районным судом №2 Алматинского района Мамедов был осужден за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой.

14 мая 2019 года кассация отменила обвинительный приговор первой инстанции и апелляции в его отношении. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе.

При новом рассмотрении апелляция назначила новую судебно-экономическую экспертизу. Согласно ее результату, на баланс кооператива куплено и оформлено 64 квартиры на сумму 884 499 480 тенге, тогда как пайщиками внесено паевых и вступительных взносов на 854 112 772 тенге. Таким образом, общая балансовая стоимость активов составила 907 454 424 тенге, что больше суммы паевых взносов на 53 371 652 тенге.

Более того, экспертизой установлено, что выплат бонусов и вознаграждений пайщикам за привлечение других не было, Мамедов доход от деятельности кооператива не получал.

По обвинению в получении дохода из двух ТОО, с которыми Мамедов как председатель кооператива заключил договоры по оказанию консалтинговых услуг, также отсутствует состав ст.217 УК. Договоры с вышеуказанными компаниями не признаны незаконными. Консалтинговые услуги фактически оказаны, налоги уплачены.

Исследовав материалы дела, коллегия пришла к выводу об отсутствии в действиях Мамедова объективной и субъективной сторон уголовного правонарушения. Всем пайщикам кооператива разъяснено право получения вложенных средств при выходе из кооператива либо взыскания своих взносов в гражданско-правовом порядке.

23 декабря 2019 года судебная коллегия по уголовным делам суда Нур-Султана оправдала Мамедова за отсутствием состава правонарушения по ст.217 ч.1 УК. За ним признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

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