Что нельзя делать при насморке

Нельзя использовать сосудосуживающие препараты более пяти-семи дней.

Насморк может вызвать серьезные осложнения, поэтому лечить его нужно правильно, сообщает РИА Новости.

Что делать при остром рините

При остром рините необходимо соблюдать постельный режим. Если же отлежаться не удалось, то следует придерживаться ряда правил: проветривать и увлажнять помещение, чтобы помешать размножению бактерий, избегать общественного транспорта, где можно легко подхватить вирусы, и промывать нос солевыми растворами.

Подойдут как аптечные готовые препараты с морской солью, так и самый обычный физиологический раствор.

Если за четыре-пять дней не удалось избавиться от ринита, нужно обратиться к врачу, ведь к этому моменту вирусная инфекция может перейти в бактериальную и вызвать осложнения.

Как долго можно использовать сосудосуживающие препараты

Нельзя использовать сосудосуживающие препараты более пяти-семи дней, это грозит медикаментозным ринитом. Не стоит прибегать и к народной медицине — например, прогреванию носа солью или вареными яйцами. Это способно облегчить симптомы болезни только на начальной стадии, добавила врач.

Как правильно сморкаться

Кроме того, нужно правильно сморкаться — аккуратно, без усилия и напряжения, особенно если нос уже плохо дышит и у вас есть сильный отек. При этом лучше использовать не тканевые платки, а одноразовые бумажные.

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