От выборов до госпереворота и импичмента: ТОП-10 главных мировых событий года

Обзор основных новостей, обсуждаемых в зарубежных СМИ в уходящем 2019 году.

Уходящий 2019 год был насыщен политическими событиями, происходящими в мире. Где-то к верховной власти приходили новые люди, а те, кто раньше правил целыми странами, были вынуждены покинуть родину, становились объектами уголовного преследования, а то и вовсе оказались в тюрьме. Происходили протестные акции, вооруженные столкновения и попытки госпереворотов. На мировой арене продолжалось противостояние давних противников, заключались союзы или вводились новые санкции. Конечно в одной публикации, все это не отразить, а потому zakon.kz решил составить своеобразный рейтинг главных мировых новостей, отметив лишь 10 самых важных, на наш взгляд, событий.

Смена власти в Украине

Источник фото: kerchinfo.com

31 марта 2019 года появились официальные результаты экзит-полов на украинских выборах. Шоумен Владимир Зеленский набрал 30,7 процента голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко - 18,6, а Юлия Тимошенко заручилась поддержкой 14 процентов граждан.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. В нем приняли участие действующий глава государства Петр Порошенко и Владимир Зеленский. К утру следующего дня ЦИК обработал более 70% протоколов, и оказалось, что лидирует Зеленский, набирая около 73%. Несмотря на то, что официальные результаты выборов президента Украины обещали объявить только 30 апреля, действующий глава государства Петр Порошенко признал свое поражение на выборах.

После объявления предварительных результатов выборов президента Украины Владимир Зеленский озвучил свои планы на ближайшее время. Он пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, назвав задачей № 1 возвращение в страну всех заключенных и пленных.

30 апреля ЦИК официально объявил Зеленского победителем выборов президента Украины. А 20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. В своей речи новый глава государства призвал украинский народ объединиться, прекратить войну на Донбасе и общими усилиями двигаться по пути в Европу.

В первый же день своего президентства, Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля 2019 года/ Кроме того, Зеленский встретился с делегацией США и призвал американских партнеров ужесточить санкции против России. Также стало известно, что партия президента Украины Владимира Зеленского определилась с идеологией. Они выбрали либертарианство.

Между тем, еще с апреля 2019 года в Украине ведется расследование преступлений экс-президента страны Петра Порошенко. Несмотря на это, 3 сентября стало известно о том, что экс-президент Украины, депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко нашел новую работу в Раде, став членом комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом.

Чуть позже экс-президент, а ныне нардеп Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что действующая власть, в том числе лично Владимир Зеленский, не сможет отправить его за решетку. Сенатор Алексей Пушков объяснил это заявление украинского политика. По его словам, Порошенко не окажется в тюрьме, так как в свое время оказывал "политические и прочие услуги" США, в результате чего получил "охранную грамоту". "Зеленского уже предупредили на сей счет", – добавил сенатор. Всего Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах.

Мятеж Алмазбека Атамбаева

Источник фото: gazeta.ru

17 июня 2019 года депутаты Жогорку Кенеша, инициировали лишение неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева и рассказали, по каким фактам хотят выдвинуть против него обвинения. Вскоре депутаты парламента Кыргызстана большинством голосов одобрили постановление о лишении неприкосновенности Атамбаева. Таким образом, следственные органы получили право на его допрос и задержание. Однако сам Алмазбек Атамбаев заявил, что окажет сопротивление при задержании и будет отстреливаться.

После этого Алмазбеку Атамбаеву, одна за другой, были направлены три повестки о вызове на допрос в следственную службу МВД. Но на допрос он так и не явился. В итоге власти страны, так и не сумев добиться добровольной явки экс-президента на допрос, решили его задержать. 7 августа, около 8 часов вечера спецназ начал штурм его дома в Кой-Таше. Однако сторонники Атамбаева оказали сопротивление.

Столкновения на этом не прекратились. Более 100 сторонников Атамбаева собрались у его дома, отбивались от спецназа камнями, срубили деревья и уложили их перед воротами, чтобы воспрепятствовать проезду автомобилей. В связи с событиями в Кой-Таше президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 7 августа прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек. К тому времени по данным Минздрава Кыргызской Республики, в организации здравоохранения поступили 36 пострадавших, из них 15 сотрудников силовых структур с различными травмами (огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга).

К двум часа ночи 8 августа началась вторая попытка штурма дома Атамбаева и столкновения сторонников экс-президента Кыргызстана с силовиками возобновились. Милиция и спецназ опять пошла в сторону дома Атамбаева, произошла стычка, их закидали камнями и палками.

В Генеральной прокуратуре КР сообщили, что после событий в Кой-Таше возбужден ряд уголовных дел по признакам таких преступлений, как массовые беспорядки, хулиганство, убийство, покушение на убийство, угроза или насилие в отношении представителя власти и захват заложников. К тому времени количество пострадавших после беспорядков в Кой-Таше возросло до 48 человек.Около семи часов вечера стало известно, что Алмазбек Атамбаев сдался и силовики вывезли его из Кой-Таша.

Между тем в селах Кой-Таш и Таш-Мойнок продолжались стычки между сторонниками Алмазбека Атамбаева и сотрудниками милиции. Милиционеры применяли спецсредства и шумовые гранаты, стреляли резиновыми пулями. Сторонники бывшего президента забрасывали их камнями. Кроме того к одиннадцати часам ночи на площади в Бишкеке собрались около тысячи человек. Лишь к трем часам ночи, ситуация в Бишкеке более или менее нормализовалась. Всего за прошедшую ночь на территории Бишкека были задержаны более 40 правонарушителей. Самого Алмазбека Атамбаева водворили в СИЗО ГКНБ, где он и находится в настоящее время. Все новости по теме читайте здесь.

Попытка импичмента Дональда Трампа

Источник фото: vesti.ua

24 сентября 2019 года конгресс США объявил о запуске процедуры импичмента Трампу. Поводом стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года, в котором, по сообщениям СМИ, американский лидер раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицал, и утверждал, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции в Украине.

Чуть позже Дональд Трамп написал в Twitter, что лучшим доказательством его невиновности являются слова украинского лидера Владимира Зеленского. "Украинский президент сообщил всем, что я не оказывал на него давления, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может!" - подчеркнул Трамп в Twitter. 30 сентября Дональд Трамп назвал госпереворотом процедуру импичмента, которую ранее инициировали демократы в палате представителей конгресса.

14 октября лидеры предвыборной гонки среди демократов в США вновь выступили за импичмент Дональда Трампа. Однако на следующий день спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы откладывают голосование за разрешение провести процедуру импичмента американскому президенту. Такое решение было принято из-за растущего давления со стороны республиканцев и Белого дома. Она подчеркнула, что это очень серьезный вопрос для демократов, и они не блефуют, а пытаются найти правду. В этот же день глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф пообещал обнародовать в будущем документы по делу об импичменте Дональду Трампу.

Чуть позже исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу. Тейлор заявил, что расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, было условием для встречи главы США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский за две недели до инаугурации в мае 2019 года обсуждал с членами своей команды давление, которое якобы оказывали на него американский лидер Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани.

9 декабря Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США назвали две статьи обвинения, на основании которых они требуют объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Главу Белого дома обвиняют в злоупотреблении властью и использовании полномочий в личных целях. Вторая статья — препятствование конгрессу в проведении расследования. Трамп в свою очередь назвал это очередной охотой на ведьм и отверг обвинения в оказании давления на Украину.

При этом рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки, несмотря на прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США, утвердившего две статьи импичмента Трампу.

Между тем, палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". Результаты разделились по партийному признаку - парламентское большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против.

Сам президент США Дональд Трамп убежден, что он будет полностью оправдан в Сенате в рамках процедуры импичмента. По мнению Белого дома, безграничная неприязнь к Трампу "усиливает их [демократов] желание аннулировать итоги выборов 2016 года и навредить будущему голосованию 2020 года".

В четверг 19 декабря, Дональд Трамп потребовал не откладывать судебный процесс в Сенате и провести его немедленно. "После того, как демократы не дали мне должного процесса в Палате представителей, ни юристов, ни свидетелей - ничего, теперь они хотят сказать Сенату, как провести их суд", — написал Трамп в Twitter. На самом деле, продолжил Трамп, у демократов нет никаких доказательств, они даже никогда не появятся. Палата представителей Конгресса США утвердила в среду вечером обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения.

Дело Джулиана Ассанжа

Источник фото: gazeta.ru

11 апреля стало известно о задержании в Лондоне Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks. Австралийский и эквадорский интернет-журналист, телеведущий, публиковал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.

Стоит отметить, что при задержании Ассанж шокировал своим видом журналистов. Он изменился почти до неузнаваемости - оброс бородой, сильно поправился и постарел. Cемь лет он проживал на территории посольства Эквадора. В этой стране основатель WikiLeaks просил убежища. В июле 2018 года президент Эквадора Ленин Морено заявил о переговорах с британскими властями об отзыве политического убежища для Ассанжа. В декабре Морено сообщил, что получил заверения от Лондона в том, что Ассанж в случае задержания не будет выдан третьей стороне.

15 апреля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.

Позже Королевский суд лондонского района Саутуарк приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог. Уточняется, что обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора с июня 2012 года. Он опасался экстрадиции в скандинавскую страну. Также Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений. Ассанжу грозит до 10 лет заключения по каждому пункту. Таким образом, журналисту могут присудить 170 лет тюрьмы. Кроме того, Джулиана Ассанжа, обвинили во вмешательстве в американские выборы.

19 ноября СМИ сообщили, что шведская прокуратура решила прекратить предварительное расследование в отношении основателя организации WikiLeaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа. Об этом заявила журналистам ведущая дело прокурор Ева-Мари Перссон. "По моему мнению, доказательная база по данному делу недостаточна и не соответствует требованиям, которые предъявляет Верховный суд, чтобы доказать вину подозреваемого, - отметила прокурор. Между тем выдачи Ассанжа по-прежнему добиваются США, где ему грозит длительное тюремное заключение за хакерскую деятельность.

Попытка госпереворота в Венесуэле

Источник фото: bel.kp.ru

21 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

В последних числах апреля оппозиция попыталась совершить госпереворот в Венесуэле. Ее лидер Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению Мадуро. А помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал военных Венесуэлы поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро. Кроме того, он призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле. Президент и глава минобороны Венесуэлы заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. В итоге 30 апреля, в ходе акций протеста против правительства было задержано не менее 83 человек.

А 1 мая сторонники Николаса Мадуро собрались у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе для защитных действий от возможных провокаций со стороны оппозиционных сил. В тоже день госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью Fox Business Network, что Соединенные Штаты в случае необходимости готовы к военным действиям в Венесуэле, чтобы остановить продолжающиеся беспорядки. При этом он подчеркнул, что Вашингтон предпочитает, чтобы передача власти в Венесуэле прошла мирно.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ сразу выходить на улицы в случае, если будет предпринята новая попытка госпереворота. Также он пообещал в ближайшее время представить доказательства причастности различных лиц к событиям, когда оппозиция попыталась организовать переворот.

Позже Николас Мадуро сообщил о пресечении новой попытки переворота. 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили якобы намеревалась организовать в стране переворот и убийство главы государства. Как заявил Мадуро, все участники последней попытки переворота в стране пойманы.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. При этом советник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон предостерег Россию от ставки на Венесуэлу, заявив что Каракас может отказаться платить по долгам, поэтому Москве и Пекину не надо дальше поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Белом доме добавили, что будут использовать "все методы", чтобы положить конец правлению Мадуро, а также поддержать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи и обеспечить демократический переход власти в стране.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас будет сопротивляться экономическим санкциям. Напомним, ЕС ввел санкции в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении 18 лиц, занимающих официальные должности и ответственных, по мнению ЕС, за нарушения прав человека, а также за подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле.

Политический и экономический кризис в Венесуэле продолжается до сих пор, и по прогнозам аналитиков, вряд ли завершиться в ближайшее время.

Отставка Эво Моралеса

Источник фото: alchetron.com

22 октября оппозиционеры в Боливии, оспаривающие результаты президентских выборов, объявили о начале бессрочной забастовки в городе Санта-Крусе – экономическом центре страны. За первые две недели забастовки страна потеряла 167 миллионов долларов. Сльнее всего забастовка ударила по транспортному и торговому сектору, а также государственным службам, которые вместе теряли в среднем почти по 12 миллионов долларов.

В понедельник 11 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Вслед за ним об уходе с поста объявил и вице-президент Альваро Гарсиа Линера. Моралес выразил надежду на то, что беспорядки прекратятся. Он также заявил, что подал в отставку, чтобы не допустить насилия в стране, которое происходит по вине оппозиции. Ранее Вооруженные силы призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране.

Позже стало известно, что власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище Эво Моралесу. Об этом сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард. Между тем, второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила себя временным главой государства.

Позже экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, об этом он сказал в интервью газете Universal. "Мое заявление об отставке находится в (законодательной) ассамблее, если ассамблея не примет его, я возвращаюсь. Сейчас я чувствую, что способен умиротворить Боливию", - заявил Моралес. По словам экс-президента, который получил политическое убежище в Мексике, нельзя принести мир оружием, как это делают сейчас. "Мир Боливии принесет диалог, диалог с участием ООН, католической церкви и стран-посредников", - добавил он.

12 декабря Эво Моралес после пребывания в Мексике на протяжении почти месяца и нескольких дней на Кубе прибыл в аэропорт Буэнос-Айреса и запросил статус беженца в Аргентине.

Акции протеста в Гонконге

Источник фото: thebell.io

12 июня в Гонконге местные жители вышли на улицы для участия в акции протеста против нового законопроекта об экстрадиции с КНР. По данным организаторов, в первый день акция собрала свыше 1 млн человек. По данным полиции – 240 тыс. Местная оппозиция считает, что закон может коснуться не только фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и правозащитников и местных диссидентов. Демонстранты заблокировали здание Заксобрания, полиции пришлось разгонять участников акции с помощью слезоточивого газа. Более 80 человек пострадали, 11 зачинщиков задержаны.

В понедельник 17 июня протестные митинги в Гонконге возобновились. Десятки тысяч жителей вышли на демонстрацию в центре города в знак протеста против решения властей приостановить дальнейшее рассмотрение законопроекта об экстрадиции. С 1 по 5 июля протесты в Гонконге снова продолжились. На этот раз несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм.

Массовые протесты в Гонконге возобновились в начале сентября. Десятки тысяч человек устроили всеобщую забастовку, не выйдя на работу и учебу, а собравшись в парке Тамар района Адмиралтейство, требуя от власти выполнить пять требований протестующих, включая отмену рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.

В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с главой администрации Гонконга Кэрри Лэм и выслушал ее доклад о ситуации в Гонконге. Глава КНР подчеркнул, что она стремится стабилизировать ситуацию и улучшить социальную атмосферу в специальном административном районе. При этом председатель КНР заявил, что глава гонконгской администрации проделала большую работу. Кроме того, Си Цзиньпин выразил "высокую степень доверия центрального правительства к Лэм и полное признание ее работе и ее команде". Председатель КНР отметил, что самая важная задача для Гонконга сейчас – прекращение насилия и хаоса, а также восстановление порядка.

Противостояние США и Ирана

Источник фото: offshoreview.eu

В течение всего уходящего года в зарубежных СМИ обсуждалось противостояние США и Ирана, где то и дело предпринимались новые санкционные меры и звучали угрозы с обеих сторон. Но два события – конфликт в Оманском заливе и Нападение беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, наверное, стоит отметить отдельно.

13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. Власти США возложили ответственность за произошедшее на Иран, который посчитал обвинения Америки необоснованными. В качестве доказательства, американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе судна. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы. Позднее к обвинениям Вашингтона присоединились Лондон и Эр-Рияд. В Совфеде РФ заявили о фабрикации "доказательств" вины Ирана в инциденте с танкерами.

Тем не менее, Вашингтон решил отправить на Ближний Восток из-за Ирана 1000 военных. Как заверили в Пентагоне, отправка военных будет произведена в "оборонительных целях". Кроме того 17 июня Jerusalem Post со ссылкой на западных дипломатов при ООН сообщил, что Вашингтон планирует нанести ограниченный удар по одному из объектов ядерной программы Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе "агрессией Ирана" и призвал мировое сообщество ее остановить. "Все миролюбивые страны должны поддержать усилия США и президента (Дональда) Трампа, направленные на то, чтобы ее (агрессию Ирана) остановить и обеспечить свободу судоходства в международных водах, - сказал Нетаньяху на церемонии презентации на Голанских высотах нового поселка, названного в честь Трампа. Через несколько дней военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили американский беспилотник RQ-4 Global Hawk после того, как летательный аппарат нарушил воздушную границу страны.

А в ночь на 14 сентября на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое. В итоге к понедельнику мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12% - 13%. Ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent на открытии стоили 67,8 доллара за баррель (против 60,15 на предыдущем закрытии) и росли до 71,62 доллара (или 19,1%). Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на открытии поднялись до 60,09 доллара (против 54,8 на предыдущем закрытии) и достигали 63,47 доллара (или 15,8%).

Кроме того, президент США Дональд Трамп санкционировал использование нефтяного стратегического резерва США в случае необходимости. Причиной такого решения американский лидер назвал возможное колебание цен на нефть из-за нападения на места добычи сырья в Саудовской Аравии.

Через несколько дней Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны. Там считают, что все представленное доказывает причастность Ирана к атаке. "Нападение было осуществлено с помощью беспилотников иранского происхождения, и началась атака не с территории Йемена", - заявил на пресс-конференции официальный представитель Минобороны Турки аль-Малики. По его словам, удар ракетами по месторождению Хурейс осуществлялся с севера.

Победа над ИГИЛ в Сирии

Источник фото: golos-ameriki.ru

16 сентября глава террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация запрещенная в Казахстане) самопровозглашенный "халиф" Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорил о дальнейших намерениях своей организации.

А 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидацию главаря ИГ аль-Багдади. По его словам, в ходе операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста. При этом помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США не считают Россию союзником, но в ситуации с проведением операции по ликвидации главы террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади интересы обеих стран пересеклись. https://www.zakon.kz/4992246-ssha-otkazalis-schitat-rossiyu.html

Позже стали известны подробности ликвидации главаря ИГИЛ. Важную роль в ликвидации Абу Бакра аль-Багдади сыграл некий курдский агент, который внедрился в террористическую группировку и предоставил США подробный план убежища главаря ИГИЛ. Также информатор выкрал несколько пар нижнего белья аль-Багдади и передал Штатам образец его крови. Таким образом, было окончательно определено местонахождение террориста, что позволило начать операцию по его уничтожению в полную силу.

Чуть позже президент США Дональд Трамп заявил, что наиболее вероятный преемник главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади также был ликвидирован американскими военными. Также Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Еще несколько дней спустя председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что США хорошо знают преемника уничтоженного лидера террористической группировки ИГ Абу-Бакра Аль-Багдади и будут за ним охотиться. По данным СМИ, преемником аль-Багдади группировка назначила человека, известного под псевдонимом Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

19 декабря стало известно, что США задумались о выводе всех своих военных с территории Сирии. Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter о выполнении задач страны в Сирии. "Мы победили ИГ в Сирии, единственная причина, по которой мы находились там во время моего президентства", — написал он. Стоит отметить, что о полном разгроме Исламского государства и скором выводе военных президент США Дональд Трамп говорил в марте.

20 декабря президент России Владимир Путин также заявил, что считает правильным решение главы американской администрации Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Он заявил о согласии с оценкой американского лидера Дональда Трампа в том, что в целом запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) побеждена в Сирии. "Что касается победы над ИГИЛ, в целом я согласен с президентом Соединенных Штатов, - сказал Путин. - Мы добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии". Вместе с тем, Путин предостерег об опасности перемещения террористической активности из Сирии в другие страны.

Пожар в соборе Парижской богоматери

Источник фото: rbc.ru

Хотя это трагическое событие и не имеет к политике отношения, оно играет большую роль для всей мировой истории. А потому, наверное, нельзя не напомнить о нем в нашем обзоре.

15 апреля 2019 в одной из главных достопримечательностей Парижа - соборе Нотр-Дам-де-Пари - вспыхнул пожар. Около 400 пожарных были мобилизованы на тушение, но локализовать пожар удалось лишь к утру следующего дня.

На следующий день пожар, продолжавшийся более 12 часов, был полностью потушен. В результате обрушился шпиль и часы собора, сгорела практически вся крыша здания. Пострадали двое полицейских и один пожарный. Спасенные из огня реликвии и произведения искусства Нотр-Дам-де-Пари доставили в парижскую мэрию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор и начать международный сбор средств на его реставрацию. Семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) выделят €200 млн для Нотр-Дам-де-Пари, семья французских бизнесменов Пино, владеющих компаниями Kering и Artemis — €100 млн, префектура столичного региона Иль-де-Франс также выделит еще €10 млн. В Минкультуры России сообщили, что ведомство рассматривает возможность сбора пожертвований на восстановление Нотр-Дама. Эмманюэль Макрон пообещал, что собор восстановят за пять лет, и отстроят еще более красивым.

Позже выяснилось, что спасти Нотр-Дам удалось буквально "за 15 минут" до обрушения. Об этом рассказал госсекретарь при главе МВД Франции Лоран Нуньес. Также он указал, что в целом конструкция держится, однако специалисты уже обнаружили несколько уязвимых частей. В частности, речь идет о своде и торце северной части трансепта (поперечного нефа).

17 апреля Работающие на месте пожара в соборе ​Парижской Богоматери криминалисты назвали вероятную причину произошедшего. Они считают, что причиной пожара является "проблема с электрикой". По их версии, очаг возгорания был расположен у основания шпиля. При этом специалисты не уточнили, какого рода проблема могла стать причиной возникновения пожара. Они рассматривают различные варианты — от короткого замыкания до неисправности скрытой проводки.

Подготовил Владимир Демидов

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