"Златан Ибрагимович" в Мальме остался без носа

Вандалы осквернили статую Златана Ибрагимовича - одного из самых известных ныне играющих шведских футболистов. На этот раз "Златан" остался без носа, передает Zakon.kz.

Статуя лишилась по вине хулиганов носа и мизинца на ноге. Шведское издание Expressen предполагает, что статую Златана изувечили фанаты "Мальме", которые недовольны тем, что Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба "Хаммарбю", и это показалось им предательством.

Добавим, что это не первый случай надругательства над статуей Златана Ибрагимовича- в ноябре на нее надевали стульчак от унитаза и мусорный пакет и даже поджигали. После этого статую обнесли защитным забором, который, впрочем, не уберег ее от нового нападения.

October 9: Swedish club Malmo put up a statue of Zlatan Ibrahimovic outside their stadium



November 26: Zlatan announces he’s bought shares in rival club Hammarby



November 27: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue



December 22: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue…again pic.twitter.com/nK37b9Lmqq