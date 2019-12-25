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"Златан Ибрагимович" в Мальме остался без носа

Пострадала статуя.

Фото : Twitter25 декабря 2019, 10:53

Вандалы осквернили статую Златана Ибрагимовича - одного из самых известных ныне играющих шведских футболистов. На этот раз "Златан" остался без носа, передает Zakon.kz.

Статуя лишилась по вине хулиганов носа и мизинца на ноге. Шведское издание Expressen предполагает, что статую Златана изувечили фанаты "Мальме", которые недовольны тем, что Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба "Хаммарбю", и это показалось им предательством.

Добавим, что это не первый случай надругательства над статуей Златана Ибрагимовича- в ноябре на нее надевали стульчак от унитаза и мусорный пакет и даже поджигали. После этого статую обнесли защитным забором, который, впрочем, не уберег ее от нового нападения.

31 декабря заканчивается контракт Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси", после чего 38-летний футболист станет свободным агентом. В течение карьеры Златан выступал за "Мальмё", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".


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