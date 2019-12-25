Щедрые и наивные казахстанцы отдали трем мошенникам почти 500 млн тенге

Организаторы финансовой пирамиды были осуждены.

В столице оглашен приговор создателям финансовой пирамиды, передает zakon.kz со ссылкой на районный суд №2 Алматинского района.

Карамаев, Кожабергенова, Махамбетова и Расулметов предстали перед судом за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой - компанией "Questra Holding ins", куда были вовлечены 358 казахстанцев, которые вложили деньги на общую сумму более 480 млн тенге в течение 2016 - 2017 годов.

- Указанные лица в Интернете создали соответствующие веб-сайты и разместили информацию о продаже вымышленных 11 видов инвестиционных портфелей компании AGAM стоимостью от 90 до 500 000 евро сроком на 1 год, а также придумали не имеющую материальную ценность QP электронную валюту (1 QP равнялась 1 евро). При покупке вымышленных инвестиционных портфелей вкладчикам обещали еженедельный доход от 4% до 6,47% от стоимости приобретенного портфеля, а по окончании срока – прибыль от 208 % до 336 % от вложенной суммы, - рассказали подробности дела в суде.

Подсудимые открыли офисы в городах Нур-Султане, Жезказгаен, Шымкенте, Семее, Актобе, Караганде, а также в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской областях, распространяли мотивирующие видеоролики, проводили встречи с людьми, собранные деньги передавали своим инвесторам.

- Таким образом, Карамаев совместно с Расулметовым, Кожабергеновой и Махамбетовой, исполняя отведенные им роли, не имея лицензию и регистрацию на осуществление выплаты и переводов денежных средств, занимались незаконной деятельностью. В результате потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 458 654 748 тенге, - сказано в сообщении суда.

Приговором суда №2 Алматинского района подсудимые получили разные сроки.

Карамаев - 10 лет, Расулметов – 9 лет, Кожабергенова и Махамбетова - по 8 лет лишения свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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