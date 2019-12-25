Суд Бельгии не будет взыскивать с Казахстана госактивы - Минюст

В действительности, суд первой инстанции рассматривал вопрос о признании арбитражного решения на территории Королевства Бельгии.

В Министерстве юстиции РК опровергли информацию о том, что суд Бельгии взыскал с Казахстана госактивов на 540 миллионов долларов, сообщает zakon.kz.

- В ряде публикаций в электронных СМИ на этой неделе была опубликована информация несоответствующая действительности. В частности, утверждается что "суд Бельгии взыскал с Казахстана государственные активы на $540 млн в пользу молдавского олигарха Анатола Стати". В действительности, суд первой инстанции рассматривал вопрос о признании арбитражного решения на территории Королевства Бельгии. Взыскание каких-либо сумм по арбитражному решению не являлось предметом данного судопроизводства, - сказали в Минюсте.

Как поясняется, судебный процесс исполнения арбитражного решения, в рамках которого будет рассмотрен вопрос взыскания, находится в компетенции Апелляционного суда Бельгии. 3 декабря 2019 года данный суд постановил включить новые доказательства, свидетельствующие о мошенничестве Стати, в дело и предписал сторонам подать дополнительные меморандумы по вопросам новых доказательств. В связи с чем Апелляционный суд Бельгии отложил судебные слушания до декабря 2020 года.

Как сообщалось ранее, Стати отказался от разбирательства в Англии после того, как судья Высокого суда пришел к выводу, что имелось "достаточно убедительных доказательств", что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и назначил полное судебное разбирательство. Совсем недавно Стати также отказался от участия в судебном разбирательстве в Нью-Йорке, где его незаконные действия также были бы раскрыты.

Между тем Казахстан обнаружил новые искажения фактов сторонами Стати в ходе арбитражного разбирательства, а также то, что они систематически подкупали государственных должностных лиц во всем мире, в том числе в Казахстане. Эти правонарушения недавно были доведены до сведения судебных властей Швеции в связи с новым иском о признании недействительным арбитражного решения.

За время всех судебных разбирательств как в Бельгии, так и в других странах ни одного тенге не было выплачено Стати в связи с арбитражным решением, полученным мошенническим путем.

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