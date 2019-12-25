Чем поразил Путин Назарбаева

Он сможет ясно и четко ответить на любой вызов - Елбасы.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью РИА Новости признался, что при знакомстве с будущим российским лидером Владимиром Путиным 20 лет назад его поразила энергичность российского политика и его готовность ясно и четко ответить на любой вызов.

- Первое, что меня в нем поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, – это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы, - сказал экс-президент.

Он отметил, что тогда у него "сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов".

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Первый президент Казахстана считает, что "народу Российской Федерации очень повезло с Владимиром Владимировичем, который в начале ХХI века возглавил страну и провел ее через самые трудные испытания".

- Под его руководством Россия снова стала великой державой, - подчеркнул он.

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