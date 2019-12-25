Во всех павлодарских трамваях проезд теперь можно оплатить банковской картой

Параллельно электронному билетированию в трамваях действует и привычный способ оплатить поездку в общественном транспорте - наличными.

С сегодняшнего дня, 23 декабря, кондукторы всех вагонов по всем маршрутам выходят на линии с валидаторами - устройствами для принятия электронных платежей, передает Павлодар-онлайн.

105 валидаторов для АО "Трамвайное управление" были закуплены за счет городского бюджета. Каждый из них обошелся в 80 тысяч тенге.

- За каждым кондуктором закреплен свой валидатор, поэтому мы взяли такое количество, - пояснил председатель правления АО "Трамвайное управление" Муслим Махмудов.

Трамвайному управлению устройства выданы в аренду, предприятие планирует выкупить валидаторы в течение трех лет.

В тестовом режиме система электронного билетирования была внедрена на некоторых трамвайных маршрутах с июня . По подсчетам, за это время десять процентов пассажиров оплачивали проезд банковской картой. Транзакции составили около восьми миллионов тенге в месяц.

В целом для вагонов, находящихся на линии, требуется 70 устройств, остальные нужны для замены в случае выхода из строя используемых валидаторов.

Сейчас и весь январь следующего года в трамваях продолжает действовать скидка в 50 процентов за оплату проезда картой Visa любого банка.

- Мы попросили банки, с которыми сотрудничаем, продлить эту акцию еще на полгода. Они дали добро, - сообщил Муслим Махмудов.

- Валидатор по принципу управления похож на обычный сенсорный телефон. Я бы не сказала, что его сложно использовать, - говорит кондуктор Жанна Уразова. - Лично мне проще использовать валидатор, нежели наличный расчет. Приложил карту - выдал билет, и все. Не нужно считать деньги, искать сдачу.

В дальнейшем предприятие планирует установить и стационарные валидаторы. Их прибытие ожидается в первом квартале следующего года. С помощью этих устройств пассажиры смогут приобретать билеты самостоятельно. Продолжится и обновление подвижного состава трамвайного управления.

Параллельно электронному билетированию в трамваях действует и привычный способ оплатить поездку в общественном транспорте - наличными.

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