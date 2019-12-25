Золото подорожало в Казахстане

По итогам 11 месяцев в стране произвели ювелирных изделий на 668,5 млн тг, против 648,1 млн тг годом ранее.

К декабрьским праздникам ювелирные украшения из золота подорожали на 9% за год, из серебра - на 3%, передает zakon.kz.

За неполный год в стране произвели ювелирных изделий на 669 миллионов тенге

К декабрю ювелирные изделия из золота в казахстанских городах в среднем стоили 17,5 тыс. тг за грамм — на 9,2% больше в сравнении с ноябрем прошлого года.

Дороже всего в крупных городах и мегаполисах страны золотые украшения обходились жителям Нур-Султана (24,8 тыс. тг, плюс 4,5% за год), Атырау (20,4 тыс. тг, плюс 8,6% за год) и Актау (20,3 тыс. тг, плюс 11,2% за год).

Серебряные ювелирные изделия подорожали на 2,7% за год, до 1,5 тыс. тг по итогам ноября 2019-го. Дороже всего они стоили в Атырау (2,3 тыс. тг, плюс 11,4% за год), Нур-Султане (2 тыс. тг, минус 0,3% за год) и Алматы (1,9 тыс. тг, плюс 3,1% за год).

В целом по итогам 11 месяцев рост цен на ювелирные изделия и часы к аналогичному периоду годом ранее составил 7,7%. Для сравнения: за весь 2018 год удорожание в сегменте достигло 8,4% к 2017-му.

По итогам 11 месяцев в стране произвели ювелирных изделий на 668,5 млн тг, против 648,1 млн тг годом ранее. Впрочем, по данным Комитета по статистике, индекс промышленного производства в секторе составил всего 96,4%, что говорит о спаде выпуска в реальном выражении.

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