Нигматулин: Мажилис полностью обеспечил законодательную поддержку Послания Президента

С начала этой сессии Мажилис взял в работу 77 законопроектов. Из них 36 уже рассмотрено и одобрено.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на завершающем в этом году пленарном заседании подвел некоторые итоги работы депутатов Палаты с начала пятой сессии, сообщает zakon.kz.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, вся законодательная работа депутатов ведётся, прежде всего, с учётом приоритетов стратегического курса Первого Президента страны-Елбасы Нурсултана Назарбаева и первоочередных задач, определенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на открытии сессии в сентябре нынешнего года.

- С начала этой сессии Мажилис взял в работу 77 законопроектов. Из них 36 уже рассмотрено и одобрено. При этом внимание депутатов было сконцентрировано, в первую очередь, на тех законопроектах, которые направлены на улучшение качества жизни всех казахстанцев и повышение благосостояния нашего народа. Особо надо отметить, что мы своевременно одобрили все законопроекты, направленные на реализацию Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Тем самым мы полностью обеспечили законодательную поддержку Послания Президента, - сказал Председатель Мажилиса.

В частности, законодательно закреплена персональная ответственность руководителей за совершение коррупционных правонарушений подчинёнными.

Одобрен законопроект "О статусе педагога", предусматривающий дополнительные социальные гарантии, снижение нагрузки и сокращение отчётности.

Законодательно поддержана передача поступлений по корпоративному подоходному налогу от малого и среднего бизнеса местным бюджетам.

Также компании микро- и малого бизнеса освобождаются от уплаты налога на доход сроком на три года.

В соответствии с поручением Главы государства ужесточено наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, а также против браконьерства и скотокрадства.

- В целом, работа депутатского корпуса Мажилиса с первых дней сессии была весьма интенсивна, насыщенна и впереди нас ждёт ещё более значительный объем работы, направленный на законодательное обеспечение реализации поручений Елбасы и Главы государства, - отметил Нурлан Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, дальнейшая совместная работа депутатов и Правительства по совершенствованию отечественного законодательства и улучшению его качества будет вестись, как обычно, при полной информационной открытости.

Отмечено также, что с начала работы текущей сессии проведено 7 "правительственных часов" в новом формате, по итогам которых выработаны рекомендации и даны предложения по улучшению деятельности государственных органов.

Кроме того, депутаты Мажилиса направили в Правительство свыше 100 депутатских запросов, провели 5 выездных заседаний комитетов Мажилиса и целый ряд международных конференций.

Самым представительным форумом парламентариев Европы и Азии стало 4-ое Совещание Спикеров Парламентов стран Евразии, прошедшее в Нур-Султане в сентябре 2019 года.

Председатель Мажилиса акцентировал внимание на предстоящих в начале нового 2020 года выездах депутатов в регионы.

- В соответствии с решением Бюро Мажилиса выезды в регионы у нас планируются с 5 по 14 января 2020 года. Это важная составляющая нашей работы, в ходе которой мы должны рассказать населению о ходе реализации Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана". В ходе выездов в регионы мы также проинформируем наших избирателей и о законотворческой деятельности Мажилиса за прошедший период, - сказал Нурлан Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, поездки в регионы пройдут в новом формате, с информированием о предстоящем выезде через социальные сети и местные СМИ.

- Это даст возможность расширить географию охвата, лучше учесть пожелания населения. И как всегда, мы будем проводить встречи не только в областных центрах, крупных городах, но и в отдалённых аулах и сёлах, - резюмировал Нурлан Нигматулин.

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