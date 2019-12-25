Расходы на одного застрахованного с введением ОСМС увеличатся до 87 тыс. тенге

Произойдет развитие медицинской инфраструктуры, повышение уровня оснащенности медтехникой от 70%.

В результате внедрения ОСМС со следующего года ожидается рост расходов на одного застрахованного на 57,5% - с 55 тыс. до 87 тыс. тенге. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев на пресс-конференции в правительстве, передает zakon.kz.

Также, по его словам, произойдет развитие медицинской инфраструктуры, повышение уровня оснащенности медтехникой от 70%, повысится доступность к высокотехнологической медицинской помощи и качество оказания медуслуг.

- В рамках государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы предусмотрено развитие ГЧП и привлечение частных инвестиций в реализацию 127 проектов на сумму 59 млрд тенге, а также 7 крупных проектов на сумму 440 млрд тенге, - сказал Сапарбаев.

Кроме того, правительством разработана и утверждена госпрограмма развития образования и науки на 2020-2025 годы, которая предусматривает меры по 100% охвату детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием, решение вопросов аварийных и 3-х сменных школ, реализацию ГЧП-проектов с привлечением частных инвесторов.

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