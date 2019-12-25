Кандидат из Президентского молодежного резерва стал ответсеком МИД РК
Им стал Аркен Утенов.
Фото : МИД РК25 декабря 2019, 12:08
Утенов Аркен назначен ответсеком МИД РК, передает zakon.kz.
- Распоряжением главы государства Утенов Аркен Хамитович назначен ответственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.
Аркен Утенов вошел в список молодых людей, попавших в Президентский молодежный кадровый резерв.
О нем известно, что учился в Алматы, в КазНУ им. аль-Фараби, на факультете Международных отношений.
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