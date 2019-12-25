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Кандидат из Президентского молодежного резерва стал ответсеком МИД РК

Им стал Аркен Утенов.

Фото : МИД РК25 декабря 2019, 12:08

Утенов Аркен назначен ответсеком МИД РК, передает zakon.kz.

- Распоряжением главы государства Утенов Аркен Хамитович назначен ответственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.

Аркен Утенов вошел в список молодых людей, попавших в Президентский молодежный кадровый резерв.

О нем известно, что учился в Алматы, в КазНУ им. аль-Фараби, на факультете Международных отношений.


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